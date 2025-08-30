https://1prime.ru/20250830/bpla-861515833.html
В Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект
В Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект
Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, поврежден фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T22:34+0300
2025-08-30T22:34+0300
2025-08-30T22:34+0300
общество
россия
белгород
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_0:152:3177:1939_1920x0_80_0_0_717084bd805f78c55a458a3fabbb1cdd.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, поврежден фасад здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации поврежден фасад здания", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
https://1prime.ru/20250814/gladkov-860706000.html
белгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0c/852148981_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_c7b0de63ac697f44b15bd61b8ee04c40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, белгород, всу
Общество , РОССИЯ, БЕЛГОРОД, ВСУ
В Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект
Гладков: беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде, поврежден фасад