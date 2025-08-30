Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных КНДР - 30.08.2025
https://1prime.ru/20250830/chen-861477129.html
Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных КНДР
2025-08-30T03:02+0300
2025-08-30T03:32+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с членами семей погибших на СВО северокорейских военных, выразив сочувствие их утрате, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственного совета КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 29 августа встретился в Доме Мокран с членами семей павших бойцов, совершивших особые подвиги в зарубежной военной операции (СВО - ред.), и тепло утешил их", - говорится в публикации. Лидер КНДР также выразил сожаление о том, что погибших северокорейских военных не удалось сберечь и вернуть на родину. В конце встречи Ким Чен Ын передал всем членам семей погибших портреты их погибших родственников-военных, завернутые в государственный флаг КНДР. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
03:02 30.08.2025 (обновлено: 03:32 30.08.2025)
 
ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных КНДР

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с членами семей погибших на СВО северокорейских военных, выразив сочувствие их утрате, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственного совета КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 29 августа встретился в Доме Мокран с членами семей павших бойцов, совершивших особые подвиги в зарубежной военной операции (СВО - ред.), и тепло утешил их", - говорится в публикации.
Лидер КНДР также выразил сожаление о том, что погибших северокорейских военных не удалось сберечь и вернуть на родину. В конце встречи Ким Чен Ын передал всем членам семей погибших портреты их погибших родственников-военных, завернутые в государственный флаг КНДР.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
 
