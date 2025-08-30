https://1prime.ru/20250830/egipet-861481687.html
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу - 30.08.2025, ПРАЙМ
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу
Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T08:15+0300
2025-08-30T08:15+0300
2025-08-30T08:15+0300
туризм
бизнес
россия
рф
шарм-эш-шейх
михаил мишустин
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859605907_0:116:2954:1778_1920x0_80_0_0_af956a2396bef59299dda441aefed3c4.jpg
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе", - сказал Климов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, российскому МИД было поручено установить штатную численность его работников и утвердить штатное расписание.
рф
шарм-эш-шейх
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859605907_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_66b819121803676a881e10783ddc8145.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, рф, шарм-эш-шейх, михаил мишустин, мид
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Шарм-эш-Шейх, Михаил Мишустин, МИД
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу
Директор департамента МИД Климов: генконсульство в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу