Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу

Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу

2025-08-30T08:15+0300

МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе", - сказал Климов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, российскому МИД было поручено установить штатную численность его работников и утвердить штатное расписание.

