Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу - 30.08.2025
https://1prime.ru/20250830/egipet-861481687.html
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу - 30.08.2025, ПРАЙМ
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу
Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T08:15+0300
2025-08-30T08:15+0300
туризм
бизнес
россия
рф
шарм-эш-шейх
михаил мишустин
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859605907_0:116:2954:1778_1920x0_80_0_0_af956a2396bef59299dda441aefed3c4.jpg
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе", - сказал Климов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, российскому МИД было поручено установить штатную численность его работников и утвердить штатное расписание.
рф
шарм-эш-шейх
туризм, бизнес, россия, рф, шарм-эш-шейх, михаил мишустин, мид
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Шарм-эш-Шейх, Михаил Мишустин, МИД
08:15 30.08.2025
 
Генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу

Директор департамента МИД Климов: генконсульство в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ. Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе уже скоро начнет свою работу, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе", - сказал Климов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце мая подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе, российскому МИД было поручено установить штатную численность его работников и утвердить штатное расписание.
 
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Шарм-эш-Шейх, Михаил Мишустин, МИД
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
