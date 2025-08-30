https://1prime.ru/20250830/ekspert-861478666.html

Эксперт оценил выгоду от единой ставки НДПИ при добыче драгметаллов

Эксперт оценил выгоду от единой ставки НДПИ при добыче драгметаллов - 30.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил выгоду от единой ставки НДПИ при добыче драгметаллов

Российский бизнес и бюджет получат выгоду от единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов с драгметаллами, соответствующий закон вступит в силу 1 сентября,... | 30.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Российский бизнес и бюджет получат выгоду от единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов с драгметаллами, соответствующий закон вступит в силу 1 сентября, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Максим Худалов. В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон об установлении единой ставки НДПИ в 6% при добыче концентратов с драгметаллами. С 1 сентября стоимость таких концентратов и полупродуктов будет оцениваться исходя из суммы произведений количества каждого драгметалла в них и их средних цен на мировом рынке за соответствующий налоговый период. "На мой взгляд, администрирование налога сильно упростится, что хорошо для бизнеса, при этом бюджет выигрывает, так как 6,5% от себестоимости добычи в России всегда ниже, чем 6% от мировой цены (исключения единичны)", - прокомментировал единую ставку аналитик. Он уточнил, что раньше НДПИ платился в размере 6% от мировой цены золота, но 6,5% от себестоимости добычи платины, серебра и меди. В качестве примера он привел медь, мировая цена на которую достигает 9500 долларов за тонну, в то время как себестоимость добычи в РФ составляет от 4500 до 6500 долларов за тонну. "Возникали значительные сложности с оплатой его, так как себестоимость признается после реализации, а налог надо платить сейчас, в итоге налоговая постоянно судилась с недропользователями. Сейчас все сводят к 6% от рыночных цен на эту продукцию", - отметил Худалов.

