Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Китая в газовой сфере
2025-08-30T05:29+0300
газ
энергетика
россия
китай
рф
кнр
александр новак
сергей колобанов
сергей цивилев
новатэк
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Расширение российско-китайского сотрудничества в газовой сфере имеет большие перспективы, в частности, КНР могла бы присоединиться к участию в новых проектах по сжижению газа в РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Сотрудничество России и Китая в газовой сфере имеет большие перспективы, в том числе и в сфере СПГ. Сейчас Россия занимает четвертое место по объему поставок СПГ в Китай и перспективы увеличения здесь значительные… Заинтересованность в таком сотрудничестве явно присутствует, что перспективно с точки зрения их участия и в новых СПГ-проектах на территории России", - сказал заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
С ним согласен и портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин: "Россия и Китай плавно обсуждают расширение сотрудничества в газовой сфере. Не исключено будущее обсуждение вариантов участия китайских компаний в новых проектах "Новатэка", включая "Мурманский СПГ" и Усть-Лугу, а также возможное расширение танкерных поставок в КНР".
Также, по мнению Скрябина, РФ и Китай могут договориться об увеличении поставок газа по действующему газопроводу "Сила Сибири", в то время как обсуждения по условиям возможных будущих поставок по "Силе Сибири 2" продолжаются.
Переговоры по реализации "Силы Сибири 2" сложные из-за вопросов цены и финансирования, но обе стороны знают о стратегической значимости маршрута, отмечают оба эксперта.
Китайские компании CNPC и CNOOC владеют долей в 10% каждая в проекте "Арктик СПГ 2" "Новатэка". Завод предусматривает строительство трех очередей производства газа мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый СПГ на заводе был получен в декабре 2023 года. О старте коммерческих поставок официально пока не сообщалось. Партнеры из КНР также являются акционерами проекта "Ямал СПГ", где CNPC принадлежит 20% и Фонду Шелкового пути 9,9%.
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявлял, что компании из КНР обсуждают вопрос вхождения в новые СПГ-проекты "Новатэка". Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что китайские компании заинтересовались вхождением в проект производства СПГ в Усть-Луге на Балтике ("Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи"), размер их возможной доли будет определяться в ходе переговорного процесса.
Российский трубопроводный газ с 2019 года поставляется в Китай по "Силе Сибири" ("восточный" маршрут). Поставки начались в 2019 году в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, а в декабре 2024 года они вышли на максимальный контрактный уровень - 38 миллиардов кубометров.
Газопровод "Сила Сибири - 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Соглашение об основных условиях поставок по нему было подписано в Китае еще в 2015 году. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что проект "Сила Сибири - 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае до 2050 года. По словам Новака, более детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров.
