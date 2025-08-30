https://1prime.ru/20250830/ekstraditsiya-861511612.html

Таллин выдал Вашингтону обвиняемого в поставке оборудования из США в Россию

2025-08-30T18:00+0300

экономика

мировая экономика

сша

эстония

нью-йорк

вашингтон

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Эстонские власти экстрадировали в США гражданина, обвиняемого в якобы поставках американского стратегического оборудования в Россию, сообщает телерадиокомпания ERR. В сентябре 2024 года ERR сообщала со ссылкой на постановление суда, что суд в Эстонии отменил решение властей об экстрадиции в США гражданина республики Андрея Шевлякова, обвиняемого в якобы поставке американской электроники в Россию. "Департамент полиции и погранохраны (PPA) 27 августа передал США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова, обвиняемого в незаконных поставках стратегических товаров российским предприятиям оборонной промышленности и государственным учреждениям", - говорится в сообщении ERR. Как отмечает телерадиокомпания со ссылкой на госпрокуратуру и полицию безопасности Эстонии, Шевляков обвиняется также в 17 других преступлениях, связанных с деятельностью сети подставных фирм и цепочками поставок. Сообщается, что дальнейшее судебное разбирательство в отношении Шевлякова продолжится в США. Шевляков был арестован в Эстонии 28 марта 2024 года по запросу США. При задержании у него были изъяты адресованные ему посылки, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка ранее предъявила обвинения Шевлякову в закупке американской электроники для России в обход санкций. Согласно обвинению, Шевляков в течение 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в нарушение норм экспортного контроля.

