Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Таллин выдал Вашингтону обвиняемого в поставке оборудования из США в Россию - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/ekstraditsiya-861511612.html
Таллин выдал Вашингтону обвиняемого в поставке оборудования из США в Россию
Таллин выдал Вашингтону обвиняемого в поставке оборудования из США в Россию - 30.08.2025, ПРАЙМ
Таллин выдал Вашингтону обвиняемого в поставке оборудования из США в Россию
Эстонские власти экстрадировали в США гражданина, обвиняемого в якобы поставках американского стратегического оборудования в Россию, сообщает телерадиокомпания... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T18:00+0300
2025-08-30T18:00+0300
экономика
мировая экономика
сша
эстония
нью-йорк
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:938:2048:2090_1920x0_80_0_0_62ca44789613f5b8e62425ecf535dc49.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Эстонские власти экстрадировали в США гражданина, обвиняемого в якобы поставках американского стратегического оборудования в Россию, сообщает телерадиокомпания ERR. В сентябре 2024 года ERR сообщала со ссылкой на постановление суда, что суд в Эстонии отменил решение властей об экстрадиции в США гражданина республики Андрея Шевлякова, обвиняемого в якобы поставке американской электроники в Россию. "Департамент полиции и погранохраны (PPA) 27 августа передал США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова, обвиняемого в незаконных поставках стратегических товаров российским предприятиям оборонной промышленности и государственным учреждениям", - говорится в сообщении ERR. Как отмечает телерадиокомпания со ссылкой на госпрокуратуру и полицию безопасности Эстонии, Шевляков обвиняется также в 17 других преступлениях, связанных с деятельностью сети подставных фирм и цепочками поставок. Сообщается, что дальнейшее судебное разбирательство в отношении Шевлякова продолжится в США. Шевляков был арестован в Эстонии 28 марта 2024 года по запросу США. При задержании у него были изъяты адресованные ему посылки, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка ранее предъявила обвинения Шевлякову в закупке американской электроники для России в обход санкций. Согласно обвинению, Шевляков в течение 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в нарушение норм экспортного контроля.
сша
эстония
нью-йорк
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:746:2048:2282_1920x0_80_0_0_375a857d9a26418244b5dad98e4fa9bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, эстония, нью-йорк, вашингтон
Экономика, Мировая экономика, США, ЭСТОНИЯ, Нью-Йорк, ВАШИНГТОН
18:00 30.08.2025
 
Таллин выдал Вашингтону обвиняемого в поставке оборудования из США в Россию

ERR: Эстония экстрадировала в США обвиняемого в поставках американской электроники в РФ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Флаг Эстонии . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Эстонские власти экстрадировали в США гражданина, обвиняемого в якобы поставках американского стратегического оборудования в Россию, сообщает телерадиокомпания ERR.
В сентябре 2024 года ERR сообщала со ссылкой на постановление суда, что суд в Эстонии отменил решение властей об экстрадиции в США гражданина республики Андрея Шевлякова, обвиняемого в якобы поставке американской электроники в Россию.
"Департамент полиции и погранохраны (PPA) 27 августа передал США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова, обвиняемого в незаконных поставках стратегических товаров российским предприятиям оборонной промышленности и государственным учреждениям", - говорится в сообщении ERR.
Как отмечает телерадиокомпания со ссылкой на госпрокуратуру и полицию безопасности Эстонии, Шевляков обвиняется также в 17 других преступлениях, связанных с деятельностью сети подставных фирм и цепочками поставок. Сообщается, что дальнейшее судебное разбирательство в отношении Шевлякова продолжится в США.
Шевляков был арестован в Эстонии 28 марта 2024 года по запросу США. При задержании у него были изъяты адресованные ему посылки, в том числе 130 килограммов радиоаппаратуры.
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка ранее предъявила обвинения Шевлякову в закупке американской электроники для России в обход санкций. Согласно обвинению, Шевляков в течение 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в нарушение норм экспортного контроля.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЭСТОНИЯНью-ЙоркВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала