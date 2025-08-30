https://1prime.ru/20250830/es-861515646.html

30.08.2025
Глава РФПИ призвал ЕС выбрать дипломатию

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил, комментируя статью на портале Axios, что даже США теперь видят, как лидеры стран Евросоюза затягивают конфликт на Украине, и призвал блок выбрать дипломатию. Как сообщил портал ранее в субботу, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию "нереалистичной", отметил портал. "Даже Вашингтон теперь видит это: лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине своими невыполнимыми требованиями. ЕС должен прекратить подрывать реальный мирный процесс. ЕС должен отказаться от провальной логики (экс-президента США Джо - ред.) Байдена. ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы. Разоблачение поджигателей войны из ЕС", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив публикацию со ссылкой на статью Axios. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

