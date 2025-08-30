Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстония планирует тратить на оборону более 5% от ВВП - 30.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250830/estoniya-861512797.html
Эстония планирует тратить на оборону более 5% от ВВП
Эстония планирует тратить на оборону более 5% от ВВП - 30.08.2025, ПРАЙМ
Эстония планирует тратить на оборону более 5% от ВВП
Эстония планирует тратить на оборону более 5% от ВВП, заявил премьер-министр страны Кристен Михал на совместной встрече с главой Европейской комиссии Урсулой... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T19:10+0300
2025-08-30T19:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:6:2995:1691_1920x0_80_0_0_1b262ec6c21eb717f2fb2b75c2f4eda8.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Эстония планирует тратить на оборону более 5% от ВВП, заявил премьер-министр страны Кристен Михал на совместной встрече с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в субботу. "В течение следующих четырех лет Эстония будет тратить более 5% от ВВП на оборону", - заявил Михал. Премьер добавил, что для восполнения нужд власти страны возьмут в долг до 3,6 миллиарда евро с помощью кредитного инструмента SAFE. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в конце апреля заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ВВП. В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите. В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
19:10 30.08.2025
 
Эстония планирует тратить на оборону более 5% от ВВП

Премьер Эстонии Михал: страна планирует тратить на оборону более 5% от ВВП

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Эстония планирует тратить на оборону более 5% от ВВП, заявил премьер-министр страны Кристен Михал на совместной встрече с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в субботу.
"В течение следующих четырех лет Эстония будет тратить более 5% от ВВП на оборону", - заявил Михал.
Премьер добавил, что для восполнения нужд власти страны возьмут в долг до 3,6 миллиарда евро с помощью кредитного инструмента SAFE.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в конце апреля заявил, что военные траты страны в 2026 году достигнут 5,4% от ВВП.
В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
