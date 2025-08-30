https://1prime.ru/20250830/evrosoyuz-861504723.html
Bloomberg узнало о возможном изменении принципа голосования в ЕС
Bloomberg узнало о возможном изменении принципа голосования в ЕС
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ряд стран Евросоюза изучал возможные правовые ходы для того, чтобы использовать принцип квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. "Группа из десяток стран изучали неисследованные правовые возможности для того, чтобы голосовать квалифицированным большинством", - отмечает агентство со ссылкой на документ, распространенный среди членов ЕС перед неформальной встречей глав МИД союза в субботу в Копенгагене. Как уточняет агентство, в документе представлены правовые варианты, например, одобрение Еврокомиссией некоторых областей, в которых решения можно было бы принимать с помощью квалифицированного большинства. "В нем (документ - ред.) также представлены различные возможности "подстраховки", которыми могли бы обладать страны..., в нем также подчеркивается, что согласие является опорой блока", - добавляет агентство. Bloomberg уточняет, что такое изменение принципа голосования позволит принимать "быстрые и более решительные действия" и не позволит отдельным государствам блокировать принятие решений, получивших поддержку остальных членов блока. В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Ряд стран Евросоюза изучал возможные правовые ходы для того, чтобы использовать принцип квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям блока, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.
"Группа из десяток стран изучали неисследованные правовые возможности для того, чтобы голосовать квалифицированным большинством", - отмечает агентство со ссылкой на документ, распространенный среди членов ЕС
перед неформальной встречей глав МИД
союза в субботу в Копенгагене.
Как уточняет агентство, в документе представлены правовые варианты, например, одобрение Еврокомиссией некоторых областей, в которых решения можно было бы принимать с помощью квалифицированного большинства.
"В нем (документ - ред.) также представлены различные возможности "подстраховки", которыми могли бы обладать страны..., в нем также подчеркивается, что согласие является опорой блока", - добавляет агентство.
Bloomberg уточняет, что такое изменение принципа голосования позволит принимать "быстрые и более решительные действия" и не позволит отдельным государствам блокировать принятие решений, получивших поддержку остальных членов блока.
В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине
готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.
