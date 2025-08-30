Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"НАТО требуются чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250830/feyki-861516580.html
"НАТО требуются чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине
"НАТО требуются чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине - 30.08.2025, ПРАЙМ
"НАТО требуются чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине
Миф о похищении Россией украинских детей был создан по методу министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, пишет в статье для Strategic Culture... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T23:47+0300
2025-08-30T23:47+0300
политика
нато
запад
фейки
владимир путин
украина
дети
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Миф о похищении Россией украинских детей был создан по методу министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, пишет в статье для Strategic Culture обозреватель Деклан Хейс. "Недавняя жесткая акция МИ-6 в Daily Express, которая посвятила всю свою первую полосу рассказу о том, как "злой Путин" похитил впечатляющие 1,6 миллиона детей из Украины, похожа на знаменитую нацистскую радиотрансляцию на Рождество 1942 года, созданную под руководством Йозефа Геббельса", — считает обозреватель.В этой трансляции немецкие солдаты, находящиеся под Сталинградом, якобы передавали поздравления родным на родине, хотя на самом деле они уже были отрезаны от радиосвязи, объясняет Хейс. Таким образом, журналист Зак Гарнер-Пуркис, написавший в Daily Express про то, как российский президент похитил больше полутора миллиона украинских детишек, действует, по мнению Хейнса, аналогично Геббельсу. "Кем бы ни был Зак, он, похоже, не создан, чтобы проводить тщательные расследования, не в последнюю очередь в отношении этих предполагаемых 1,6 миллиона похищений, которые растянули бы логистические возможности лучших армад инопланетных захватчиков из космоса. Поскольку я уже подробно изучал эти нелепые сфабрикованные обвинения против президента России и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, скажу только, что НАТО требуются чревовещатели-манекены получше, чем незадачливый Зак", — заключил Хейнс.
https://1prime.ru/20250818/dmitriev-860842512.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, запад, фейки, владимир путин, украина, дети
Политика, НАТО, ЗАПАД, фейки, Владимир Путин, УКРАИНА, дети
23:47 30.08.2025
 
"НАТО требуются чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине

SС: Запад выдвигает нелепые обвинения против резидента России Путина

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Миф о похищении Россией украинских детей был создан по методу министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, пишет в статье для Strategic Culture обозреватель Деклан Хейс.
"Недавняя жесткая акция МИ-6 в Daily Express, которая посвятила всю свою первую полосу рассказу о том, как "злой Путин" похитил впечатляющие 1,6 миллиона детей из Украины, похожа на знаменитую нацистскую радиотрансляцию на Рождество 1942 года, созданную под руководством Йозефа Геббельса", — считает обозреватель.
В этой трансляции немецкие солдаты, находящиеся под Сталинградом, якобы передавали поздравления родным на родине, хотя на самом деле они уже были отрезаны от радиосвязи, объясняет Хейс. Таким образом, журналист Зак Гарнер-Пуркис, написавший в Daily Express про то, как российский президент похитил больше полутора миллиона украинских детишек, действует, по мнению Хейнса, аналогично Геббельсу.
"Кем бы ни был Зак, он, похоже, не создан, чтобы проводить тщательные расследования, не в последнюю очередь в отношении этих предполагаемых 1,6 миллиона похищений, которые растянули бы логистические возможности лучших армад инопланетных захватчиков из космоса. Поскольку я уже подробно изучал эти нелепые сфабрикованные обвинения против президента России и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, скажу только, что НАТО требуются чревовещатели-манекены получше, чем незадачливый Зак", — заключил Хейнс.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
СМИ ЕС распространяют фейки перед "большим днем", заявил Дмитриев
18 августа, 10:35
 
ПолитикаНАТОЗАПАДфейкиВладимир ПутинУКРАИНАдети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала