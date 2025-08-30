https://1prime.ru/20250830/feyki-861516580.html

"НАТО требуются чревовещатели получше". На Западе развенчали миф о Путине

2025-08-30T23:47+0300

2025-08-30T23:47+0300

2025-08-30T23:47+0300

политика

нато

запад

фейки

владимир путин

украина

дети

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Миф о похищении Россией украинских детей был создан по методу министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, пишет в статье для Strategic Culture обозреватель Деклан Хейс. "Недавняя жесткая акция МИ-6 в Daily Express, которая посвятила всю свою первую полосу рассказу о том, как "злой Путин" похитил впечатляющие 1,6 миллиона детей из Украины, похожа на знаменитую нацистскую радиотрансляцию на Рождество 1942 года, созданную под руководством Йозефа Геббельса", — считает обозреватель.В этой трансляции немецкие солдаты, находящиеся под Сталинградом, якобы передавали поздравления родным на родине, хотя на самом деле они уже были отрезаны от радиосвязи, объясняет Хейс. Таким образом, журналист Зак Гарнер-Пуркис, написавший в Daily Express про то, как российский президент похитил больше полутора миллиона украинских детишек, действует, по мнению Хейнса, аналогично Геббельсу. "Кем бы ни был Зак, он, похоже, не создан, чтобы проводить тщательные расследования, не в последнюю очередь в отношении этих предполагаемых 1,6 миллиона похищений, которые растянули бы логистические возможности лучших армад инопланетных захватчиков из космоса. Поскольку я уже подробно изучал эти нелепые сфабрикованные обвинения против президента России и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, скажу только, что НАТО требуются чревовещатели-манекены получше, чем незадачливый Зак", — заключил Хейнс.

запад

украина

2025

