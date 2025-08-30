Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере в Германии - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/germaniya-861505375.html
Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере в Германии
Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере в Германии - 30.08.2025, ПРАЙМ
Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере в Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T15:30+0300
2025-08-30T15:32+0300
экономика
финансы
мировая экономика
германия
фридрих мерц
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
БЕРЛИН, 30 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий (Bürgergeld), по его словам, страна живет не по средствам уже несколько лет, пишет портал Handelsblatt. Уточняется, что речь об этом шла на съезде его партии ХДС в Бонне. "Так, как сейчас, особенно в части так называемых социальных пособий (Bürgergeld), оставаться не может и не будет", - приводит портал слова канцлера. По его мнению, систему нужно менять для стимулирования занятости и экономического роста. Мерц добавил, что нынешнюю систему просто невозможно поддерживать с учетом имеющихся финансовых ресурсов. "Мы живем не по средствам уже несколько лет", - заявил он, добавив, что ответственность за это лежит не на получателях выплат, а на политике. По словам канцлера, правительство намерено изменить ситуацию и обеспечить молодому поколению возможность добиваться благосостояния и стабильной работы. "Это будет означать болезненные решения. Это будет означать сокращения", - добавил он, подчеркнув, что при этом необходимо сохранить работоспособность медицинской, пенсионной и страховой систем по уходу за больными и не допустить их перегрузки. Для этого, по его словам, среди прочего, нужно усилить личную ответственность граждан.
https://1prime.ru/20250829/bezrabotitsa--861444006.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, германия, фридрих мерц, handelsblatt
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Handelsblatt
15:30 30.08.2025 (обновлено: 15:32 30.08.2025)
 
Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере в Германии

Канцлер Мерц заявил: Германия уже несколько лет живет не по средствам

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 30 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий (Bürgergeld), по его словам, страна живет не по средствам уже несколько лет, пишет портал Handelsblatt.
Уточняется, что речь об этом шла на съезде его партии ХДС в Бонне.
"Так, как сейчас, особенно в части так называемых социальных пособий (Bürgergeld), оставаться не может и не будет", - приводит портал слова канцлера.
По его мнению, систему нужно менять для стимулирования занятости и экономического роста.
Мерц добавил, что нынешнюю систему просто невозможно поддерживать с учетом имеющихся финансовых ресурсов.
"Мы живем не по средствам уже несколько лет", - заявил он, добавив, что ответственность за это лежит не на получателях выплат, а на политике.
По словам канцлера, правительство намерено изменить ситуацию и обеспечить молодому поколению возможность добиваться благосостояния и стабильной работы.
"Это будет означать болезненные решения. Это будет означать сокращения", - добавил он, подчеркнув, что при этом необходимо сохранить работоспособность медицинской, пенсионной и страховой систем по уходу за больными и не допустить их перегрузки. Для этого, по его словам, среди прочего, нужно усилить личную ответственность граждан.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Безработица в Германии в августе превысила три миллиона человек
Вчера, 14:06
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаГЕРМАНИЯФридрих МерцHandelsblatt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала