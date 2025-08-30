ГК "Мелком" представила цифровой токен, эквивалентный 100 кг пшеницы

https://1prime.ru/20250830/gk-861477905.html

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ГК "Мелком" представила цифровой токен, эквивалентный 100 килограммам сертифицированной пшеницы, всего таких токенов выпущено 340 тысяч, рассказали РИА Новости в компании. "Группа компаний "Мелком" первой на российском рынке представила новый инструмент - утилитарные цифровые права, обеспеченные реальным товаром: продовольственной пшеницей 3-го класса. Размещение осуществляется на платформе "статус-инвест", - говорится в сообщении. По словам заместителя генерального директора ГК "Мелком" Михаила Дорофеева, утилитарные цифровые права - это новый финансово-цифровой инструмент, с помощью которого можно оформить право требования на конкретный товар, в данном случае - на партию продовольственной пшеницы. "Проще говоря, каждый цифровой токен - это эквивалент определённого объёма реального товара, закреплённого юридически и технологически. Это сочетание блокчейн-технологий с реальным аграрным сектором", - объяснил Дорофеев. "Каждое цифровое право представляет собой право требования 100 килограмм сертифицированной пшеницы. Всего выпущено 340 тысяч УЦП, что эквивалентно 34 тысячам тонн зерна", - добавили в компании. Дорофеев заверил, что цифровизация активов поможет оперативнее привлечь финансирование, уменьшить ценовые риски и снизить зависимость от традиционного кредитования. Также он отметил, что инвесторам предлагается шанс участвовать в реальном секторе экономики без физического взаимодействия с товаром. ГК "Мелком" - крупный холдинг с замкнутым производственным циклом. Деятельность группы связана с переработкой и поставками сельскохозяйственного сырья. В ключевые направления входят: зернопереработка, птицеводство, маслоэкстракционное производство, рыбоводство и переработка льна.

