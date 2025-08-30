https://1prime.ru/20250830/glavy-861474636.html

Главы МИД стран ЕС обсудят замороженные российские активы

2025-08-30T00:25+0300

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Копенгагене в субботу обсудят замороженные российские активы в Евросоюзе, сообщается на сайте Совета Европейского союза. "10.15 (11.15 мск – ред.)-11.45(12.45 мск – ред.): Рабочая сессия 2: Дискуссии насчет российских активов", - указано в программе дня. Министры начнут прибывать около 08.10 по московскому времени и проведут с 11.00 до 13.00 мск первое заседание, посвященное конфликту на Украине. С 12.45 до 14.30 мск они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, а затем дадут пресс-конференцию в 16.15 мск. В пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

