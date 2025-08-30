Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением запретить рекламу во время мультфильмов, образовательных программ и другого детского контента на телевидении или в интернете, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях решения данной проблемы мною подготавливается законопроект, который вносит изменения в статью 14 Федерального закона "О рекламе". Его ключевые положения предусматривают: установление прямого запрета на прерывание любой телепрограммы или интернет-контента, предназначенного для несовершеннолетних, демонстрацией рекламы; размещение рекламы допустимо исключительно до начала и/или после окончания транслируемой программы или видеоролика", - сказано в документе. Также предлагается определить критерии для отнесения контента к детскому, например трансляция на детском телеканале, размещение в детском разделе видеохостинга, соответствующая возрастная маркировка и т.д. "В настоящее время наблюдается повсеместная практика прерывания мультфильмов, образовательных программ, развлекательных шоу рекламными блоками в произвольные моменты времени – как в эфире телеканалов, так и на видеоплатформах. Подобная фрагментация подачи материала наносит двойной ущерб. Это разрушает целостность восприятия, создаёт нервное напряжение и способствует формированию клипового мышления, что затрудняет в дальнейшем способность к концентрации и глубокому анализу информации", - считает вице-спикер Госдумы. По его мнению, постоянное "переключение" внимания с основного материала на рекламу нивелирует познавательную и развивающую ценность передач. "Убежден, что принятие законопроекта позволит минимизировать агрессивное коммерческое воздействие на неокрепшую психику детей и повысить качество и безопасность медиасреды для подрастающего поколения", - отметил Чернышов.
01:22 30.08.2025
 
В Госдуме предложили запретить рекламу во время мультфильмов

В Госдуме предложили запретить рекламу во время мультфильмов и образовательных программ

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением запретить рекламу во время мультфильмов, образовательных программ и другого детского контента на телевидении или в интернете, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях решения данной проблемы мною подготавливается законопроект, который вносит изменения в статью 14 Федерального закона "О рекламе". Его ключевые положения предусматривают: установление прямого запрета на прерывание любой телепрограммы или интернет-контента, предназначенного для несовершеннолетних, демонстрацией рекламы; размещение рекламы допустимо исключительно до начала и/или после окончания транслируемой программы или видеоролика", - сказано в документе.
Также предлагается определить критерии для отнесения контента к детскому, например трансляция на детском телеканале, размещение в детском разделе видеохостинга, соответствующая возрастная маркировка и т.д.
"В настоящее время наблюдается повсеместная практика прерывания мультфильмов, образовательных программ, развлекательных шоу рекламными блоками в произвольные моменты времени – как в эфире телеканалов, так и на видеоплатформах. Подобная фрагментация подачи материала наносит двойной ущерб. Это разрушает целостность восприятия, создаёт нервное напряжение и способствует формированию клипового мышления, что затрудняет в дальнейшем способность к концентрации и глубокому анализу информации", - считает вице-спикер Госдумы.
По его мнению, постоянное "переключение" внимания с основного материала на рекламу нивелирует познавательную и развивающую ценность передач.
"Убежден, что принятие законопроекта позволит минимизировать агрессивное коммерческое воздействие на неокрепшую психику детей и повысить качество и безопасность медиасреды для подрастающего поколения", - отметил Чернышов.
 
Заголовок открываемого материала