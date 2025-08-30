https://1prime.ru/20250830/indiya-861486370.html

Сбербанк прорабатывает варианты безналичной оплаты для россиян в Индии

Сбербанк прорабатывает варианты безналичной оплаты для россиян в Индии - 30.08.2025, ПРАЙМ

Сбербанк прорабатывает варианты безналичной оплаты для россиян в Индии

Сбербанк проводит большую работу, чтобы сделать переводы между Россией и Индией быстрыми, удобными и безопасными, также банк прорабатывает системы безналичной... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T09:41+0300

2025-08-30T09:41+0300

2025-08-30T09:41+0300

экономика

финансы

банки

россия

индия

владивосток

анатолий попов

сбербанк

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Сбербанк проводит большую работу, чтобы сделать переводы между Россией и Индией быстрыми, удобными и безопасными, также банк прорабатывает системы безналичной оплаты для туристов двух стран, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. "Сбер" со своей стороны проводит большую работу, чтобы сделать переводы между Россией и Индией быстрыми, удобными и безопасными... Также мы прорабатываем системы безналичной оплаты для туристов двух стран", - сказал он. Попов подчеркнул, что уже сейчас трудовые мигранты из Индии могут переводить средства из России в свою страну по номеру счета, а индийские студенты — оплачивать обучение в российских вузах. Также он подчеркнул, что с начала года удвоилось число клиентов, открывших вклады в Сбербанке в индийской валюте. "Мы видим интерес как у компаний, работающих с Индией, так и среди клиентов, стремящихся на фоне крепкого рубля и постепенно снижающейся ключевой ставки хеджировать свои валютные риски", - добавил Попов. Он отметил, что сейчас по вкладу в рупиях доступна самая высокая ставка среди всех иностранных валют - в размере 6,75% - и появилась возможность онлайн-открытия в Сбербанке. "На востребованность таких депозитов также влияет динамичное развитие торгово-экономических отношений с Индией и активное использование этой валюты в качестве инструмента диверсификации вложений", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://1prime.ru/20250830/sberbank-861483461.html

индия

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, индия, владивосток, анатолий попов, сбербанк, вэф