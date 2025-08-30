Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян готовы оплачивать обучение в вузе детям
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Оплачивать обучение детям в вузе и помогать с финансами на период обучения готовы 88% россиян, более четверти из них заранее откладывают накопления, чтобы позволить детям обучение на платной основе, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру". "Порядка 88% россиян выразили готовность оплачивать обучение и поддерживать детей финансово на период учебы в вузе. В частности, 27% участников исследования ответили, что начали заранее откладывать накопления, чтобы позволить детям обучение на платной основе", - выяснили аналитики, опросив 2500 пользователей платформы старше 30 лет. Также 42% опрошенных этой группы уточнили, что впервые задумались о сбережениях на высшее образование, когда их ребенок был в средней школе. А 15% россиян готовы помогать ребенку с оплатой обучения в вузе, но надеются, что он потом постарается перейти на бюджетную основу. "При этом каждый десятый считает, что финансовая поддержка необходима на 1-2 курсе университета, далее дети должны пробовать становиться на ноги", - говорится в исследовании. Около 13% россиян для того, чтобы объяснить ребенку ценность денег, сделали накопления на высшее образование совместным процессом. "В частности, 47% россиян этой группы открыли специальный счет, куда родитель каждый месяц перечисляет определенную сумму с зарплаты, а ребенок - денег на карманные расходы", - подсчитали эксперты. Порядка 38% опрошенных убеждены, что эффективнее прививать культуру сбережений с помощью наличных, и используют с ребенком специальную копилку. "Остальные 15% в качестве мотивации применяют систему поощрений за хорошую успеваемость, помощь по дому и другие возможности заработка первых денег", - отмечают аналитики. Кредит на оплату обучения в вузе, если ребенок не поступит на бюджетную основу, готовы взять 17% россиян. При этом 12% респондентов обозначили, что не смогут оплатить высшее образование ребенку, поскольку это станет большим бременем для бюджета их семьи.
07:30 30.08.2025 (обновлено: 07:33 30.08.2025)
 
Опрос показал, сколько россиян готовы оплачивать обучение в вузе детям

"Выберу.ру": 88% россиян готовы оплачивать обучение детей в вузе

Заголовок открываемого материала