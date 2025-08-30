https://1prime.ru/20250830/izrail-861505153.html
Германия отказалась участвовать в санкциях против Израиля, пишут СМИ
2025-08-30T15:24+0300
2025-08-30T15:24+0300
2025-08-30T15:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/81984/59/819845908_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_9f8407d542cf2a8fe8997e42ba9242d7.jpg
БЕРЛИН, 30 авг - ПРАЙМ. Германия отказываться участвовать в санкциях против Израиля, сообщил портал немецкой новостной телепередачи Tagesschau. Портал напоминает, что Еврокомиссия намерена ввести санкции против Израиля из-за катастрофической ситуации в секторе Газа. Однако Германия продолжает отказываться от участия. "Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предложенные меры вряд ли повлияют на ход военных действий", - отмечает издание. Уточняется, что Германия не согласна с планируемыми санкциями ЕС, которые предусматривают приостановку участия Израиля в программах научного финансирования, таких как Horizon Europe. По мнению Вадефуля, это вряд ли скажется на политическом курсе и военных действиях Израиля в Газе. "Поэтому мы не особенно убеждены в целесообразности этих предложений", - приводит портал слова министра. При этом Вадефуль напомнил, что Германия ограничивает поставки оружия в Израиль. "Считаю, это очень целенаправленная мера, которая важна и необходима", - отметил он. При этом научное сотрудничество с Израилем, по его словам, остается полезным. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
Tagesschau: Германия отказалась участвовать в санкциях ЕС против Израиля из-за Газы
БЕРЛИН, 30 авг - ПРАЙМ. Германия отказываться участвовать в санкциях против Израиля, сообщил портал немецкой новостной телепередачи Tagesschau.
Портал напоминает, что Еврокомиссия намерена ввести санкции против Израиля
из-за катастрофической ситуации в секторе Газа
. Однако Германия
продолжает отказываться от участия.
"Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль
заявил, что предложенные меры вряд ли повлияют на ход военных действий", - отмечает издание.
Уточняется, что Германия не согласна с планируемыми санкциями ЕС,
которые предусматривают приостановку участия Израиля в программах научного финансирования, таких как Horizon Europe. По мнению Вадефуля, это вряд ли скажется на политическом курсе и военных действиях Израиля в Газе.
"Поэтому мы не особенно убеждены в целесообразности этих предложений", - приводит портал слова министра.
При этом Вадефуль напомнил, что Германия ограничивает поставки оружия в Израиль.
"Считаю, это очень целенаправленная мера, которая важна и необходима", - отметил он. При этом научное сотрудничество с Израилем, по его словам, остается полезным.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН
для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
