Германия отказалась участвовать в санкциях против Израиля, пишут СМИ

https://1prime.ru/20250830/izrail-861505153.html

Германия отказываться участвовать в санкциях против Израиля, сообщил портал немецкой новостной телепередачи Tagesschau. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T15:24+0300

2025-08-30T15:24+0300

2025-08-30T15:26+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/81984/59/819845908_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_9f8407d542cf2a8fe8997e42ba9242d7.jpg

БЕРЛИН, 30 авг - ПРАЙМ. Германия отказываться участвовать в санкциях против Израиля, сообщил портал немецкой новостной телепередачи Tagesschau. Портал напоминает, что Еврокомиссия намерена ввести санкции против Израиля из-за катастрофической ситуации в секторе Газа. Однако Германия продолжает отказываться от участия. "Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предложенные меры вряд ли повлияют на ход военных действий", - отмечает издание. Уточняется, что Германия не согласна с планируемыми санкциями ЕС, которые предусматривают приостановку участия Израиля в программах научного финансирования, таких как Horizon Europe. По мнению Вадефуля, это вряд ли скажется на политическом курсе и военных действиях Израиля в Газе. "Поэтому мы не особенно убеждены в целесообразности этих предложений", - приводит портал слова министра. При этом Вадефуль напомнил, что Германия ограничивает поставки оружия в Израиль. "Считаю, это очень целенаправленная мера, которая важна и необходима", - отметил он. При этом научное сотрудничество с Израилем, по его словам, остается полезным. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.

2025

