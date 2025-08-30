Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал о наказании за подделку водительских прав - 30.08.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о наказании за подделку водительских прав
Юрист рассказал о наказании за подделку водительских прав - 30.08.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о наказании за подделку водительских прав
Гражданам за использование поддельных водительских удостоверений грозит в России уголовная ответственность от штрафов и обязательных работ до лишения свободы на | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T02:31+0300
2025-08-30T02:31+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Гражданам за использование поддельных водительских удостоверений грозит в России уголовная ответственность от штрафов и обязательных работ до лишения свободы на срок до шести лет, рассказал РИА Новости юрист, управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" Илья Русяев. "Использование поддельного водительского удостоверения влечет за собой последствия, прямо предусмотренные статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")... При этом санкции варьируются от штрафов и обязательных работ до лишения свободы на срок до шести лет при наличии квалифицирующих признаков", - рассказал Русяев. Юрист уточнил, что ответственность может наступать как за подделку, так и за использование заведомо подложного документа, даже если оно сделано другим человеком. Он подчеркнул, что как преступление может рассматриваться и изготовление фальшивого удостоверения без его дальнейшего использования. Как напомнил Русяев, проверка водительских прав возможна не только визуально, но и с помощью официальных ресурсов. "Сайт Госавтоинспекции предоставляет онлайн-сервис, позволяющий ввести серию, номер и дату выдачи удостоверения, после чего отображается информация о действительности документа. В случае сомнений или обнаружения несоответствий необходимо обратиться в подразделение ГИБДД или МРЭО, где проводится сверка с базами данных. Кроме того, инспекторы при остановке водителя используют подключенные к ЕАИС устройства, мгновенно позволяющие подтвердить или опровергнуть подлинность документа", - добавил он. Юрист объяснил, что мотивация к использованию фальшивых прав чаще всего связана с попыткой обойти законные основания, не дающие получить подлинный документ. "Это могут быть неуспешные попытки сдать экзамены, медицинские ограничения или длительный срок лишения права управления. Кроме того, часть людей идет на приобретение фальшивок по причине уверенности в невозможности проверок или ошибочного восприятия ответственности за подобные действия как незначительной", - отметил Русяев. Согласно наблюдениям юриста, такое поведение граждан приводит к формированию устойчивой преступной схемы, охватывающей и изготовителей, и потребителей поддельных документов.
02:31 30.08.2025
 
Юрист рассказал о наказании за подделку водительских прав

Юрист Русяев: за использование поддельных водительских прав грозит до шести лет тюрьмы

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Гражданам за использование поддельных водительских удостоверений грозит в России уголовная ответственность от штрафов и обязательных работ до лишения свободы на срок до шести лет, рассказал РИА Новости юрист, управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" Илья Русяев.
"Использование поддельного водительского удостоверения влечет за собой последствия, прямо предусмотренные статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")... При этом санкции варьируются от штрафов и обязательных работ до лишения свободы на срок до шести лет при наличии квалифицирующих признаков", - рассказал Русяев.
Юрист уточнил, что ответственность может наступать как за подделку, так и за использование заведомо подложного документа, даже если оно сделано другим человеком. Он подчеркнул, что как преступление может рассматриваться и изготовление фальшивого удостоверения без его дальнейшего использования.
Как напомнил Русяев, проверка водительских прав возможна не только визуально, но и с помощью официальных ресурсов.
"Сайт Госавтоинспекции предоставляет онлайн-сервис, позволяющий ввести серию, номер и дату выдачи удостоверения, после чего отображается информация о действительности документа. В случае сомнений или обнаружения несоответствий необходимо обратиться в подразделение ГИБДД или МРЭО, где проводится сверка с базами данных. Кроме того, инспекторы при остановке водителя используют подключенные к ЕАИС устройства, мгновенно позволяющие подтвердить или опровергнуть подлинность документа", - добавил он.
Юрист объяснил, что мотивация к использованию фальшивых прав чаще всего связана с попыткой обойти законные основания, не дающие получить подлинный документ.
"Это могут быть неуспешные попытки сдать экзамены, медицинские ограничения или длительный срок лишения права управления. Кроме того, часть людей идет на приобретение фальшивок по причине уверенности в невозможности проверок или ошибочного восприятия ответственности за подобные действия как незначительной", - отметил Русяев.
Согласно наблюдениям юриста, такое поведение граждан приводит к формированию устойчивой преступной схемы, охватывающей и изготовителей, и потребителей поддельных документов.
 
