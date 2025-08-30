https://1prime.ru/20250830/kallas-861511786.html

Каллас призвала найти решение по замороженным российским активам

30.08.2025

Каллас призвала найти решение по замороженным российским активам

БРЮССЕЛЬ, 30 авг - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что считает необходимым найти согласованное решение о судьбе замороженных в странах сообщества российских суверенных активов до заключения мирного соглашения по Украине, "потому что потом сразу встанет вопрос" об их будущем. "Есть много стран ЕС, которые выражают опасения из-за рисков, связанных с использованием замороженных активов… Нам необходимо найти согласованное решение, поскольку после мирного соглашения сразу встанет вопрос, что будет с активами", - сказала она по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Дании. Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что его страна, в которой находится основной объем замороженных российских средств, категорически не поддержит ни их конфискацию, ни "рискованное" инвестирование. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

