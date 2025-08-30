Канцлер Германии заявил о конфликте с Россией

https://1prime.ru/20250830/kantsler-861474757.html

Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T00:37+0300

2025-08-30T00:37+0300

2025-08-30T00:37+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Кроме того, президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Мы уже находимся в конфликте с Россией", - заявил Мерц в интервью французскому телеканалу LCI. Мерц при этом обвинил в сложившейся ситуации саму Россию, которая, как он думает, якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения из других стран в адрес РФ в Москве категорически отвергали. Мерц также утверждает, что германские спецслужбы докладывают ему о якобы "ежедневных атаках" России на германскую инфраструктуру и "попытках оказать влияние на общественное мнение" в Германии. Накануне Мерц и вовсе допустил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в рамках урегулирования конфликта на Украине может вообще не состояться. А ранее в пятницу поспешил заявить, что конфликт на Украине может продолжаться еще "много месяцев". При этом 29 августа глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МО стран ЕС в Копенгагене заявила, что страны Евросоюза предоставили Украине военную помощь в размере 25 миллиардов евро в этом году, а с февраля 2022 года - 63 миллиарда евро. Также, по ее словам, Европейская комиссия предложила в новом проекте бюджета ЕС увеличить расходы на оборону в пять раз и десятикратное увеличение бюджета на военную мобильность.

2025

