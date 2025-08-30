https://1prime.ru/20250830/khinshteyn-861513941.html

В Курской области 17 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ

КУРСК, 30 авг - ПРАЙМ. Порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Под ударом врага Рыльский район. В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции "Рыльск 110 кВ". Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей)", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Будет сделано все необходимое, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии, отметил он. "Также в результате атаки в хуторе Фонов посечён фасад и повреждено остекление двухэтажного МКД и придомовой постройки", - добавил врио губернатора региона.

