В Курской области 17 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ - 30.08.2025
В Курской области 17 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ
В Курской области 17 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Курской области 17 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ
Порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе, сообщил врио... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T20:14+0300
2025-08-30T20:16+0300
общество
россия
александр хинштейн
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861513783_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_056c2d811192ab3e611602dddd01d2ba.jpg
КУРСК, 30 авг - ПРАЙМ. Порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Под ударом врага Рыльский район. В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции "Рыльск 110 кВ". Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей)", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Будет сделано все необходимое, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии, отметил он. "Также в результате атаки в хуторе Фонов посечён фасад и повреждено остекление двухэтажного МКД и придомовой постройки", - добавил врио губернатора региона.
общество , россия, александр хинштейн, всу
Общество , РОССИЯ, Александр Хинштейн, ВСУ
20:14 30.08.2025 (обновлено: 20:16 30.08.2025)
 
В Курской области 17 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ

Хинштейн: в Курской области 17 тысяч потребителей остались без света из-за атаки ВСУ

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Линия электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
КУРСК, 30 авг - ПРАЙМ. Порядка 17,1 тысячи потребителей в курском приграничье остались без электроснабжения в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Под ударом врага Рыльский район. В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции "Рыльск 110 кВ". Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей)", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Будет сделано все необходимое, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии, отметил он.
"Также в результате атаки в хуторе Фонов посечён фасад и повреждено остекление двухэтажного МКД и придомовой постройки", - добавил врио губернатора региона.
Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области
