Премьер правительства хуситов погиб в результате израильских ударов

ДОХА, 30 авг - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) подтвердило, что в результате ударов Израиля по столице Йемена Сане погиб премьер-министр созданного им на подконтрольных территориях правительства и ряд министров. "Мы объявляем о мученической гибели премьер-министра правительства перемен и созидания Ахмеда Галеба ар-Рахави, а также ряда его коллег-министров в прошлый четверг", - говорится в специальном заявлении руководства хуситов, которое приводит телеканал Al Masirah. Уточняется, что премьер и министры погибли во время рядового совещания. "Израильский противник напал на премьер-министра и ряд его коллег-министров во время очередного совещания, проводимого правительством для оценки его деятельности и результатов за прошедший год", - говорится в заявлении. Кроме того, по данным руководства хуситов, ряд министров получили ранения - тяжелые и средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Ранее источник, близкий к покойному премьеру, который был назначен главой правительства год назад, сообщил РИА Новости, что ар-Рахави погиб в результате израильской атаки.

