МИД заявил о необходимости проработки соглашения России и КНДР о поездках - 30.08.2025
https://1prime.ru/20250830/kndr-861487412.html
МИД заявил о необходимости проработки соглашения России и КНДР о поездках
МИД заявил о необходимости проработки соглашения России и КНДР о поездках - 30.08.2025, ПРАЙМ
МИД заявил о необходимости проработки соглашения России и КНДР о поездках
Проект обновленного соглашения о взаимных поездках граждан России и КНДР требует дополнительной проработки с учетом изменений российского и корейского... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T10:01+0300
2025-08-30T10:01+0300
россия
кндр
мид рф
туризм
бизнес
выездной туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859662890_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_33f37b8db2a5ff0af0f56e6284727efc.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Проект обновленного соглашения о взаимных поездках граждан России и КНДР требует дополнительной проработки с учетом изменений российского и корейского законодательств, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Придаем важное значение взаимодействию с корейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В данном контексте удовлетворены тем, что после многолетнего перерыва, обусловленного, в частности, пандемией COVID-19, возобновилась работа над проектом обновленного соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. С учетом изменений российского и корейского законодательств и договорной практики документ требует дополнительной проработки", - сказал Климов. В декабре 2024 года Климов сообщал РИА Новости, что такое соглашение готовится. Согласно информации сайта МИД России, в разделе двусторонних договоров опубликовано соглашение между правительством России и правительством КНДР о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году, данный договор продолжает действовать.
кндр
россия, кндр, мид рф, туризм
РОССИЯ, КНДР, МИД РФ, Туризм, Бизнес, выездной туризм
10:01 30.08.2025
 
МИД заявил о необходимости проработки соглашения России и КНДР о поездках

Климов: проект соглашения о поездках граждан России и КНДР требует проработки

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Проект обновленного соглашения о взаимных поездках граждан России и КНДР требует дополнительной проработки с учетом изменений российского и корейского законодательств, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Придаем важное значение взаимодействию с корейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В данном контексте удовлетворены тем, что после многолетнего перерыва, обусловленного, в частности, пандемией COVID-19, возобновилась работа над проектом обновленного соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. С учетом изменений российского и корейского законодательств и договорной практики документ требует дополнительной проработки", - сказал Климов.
В декабре 2024 года Климов сообщал РИА Новости, что такое соглашение готовится.
Согласно информации сайта МИД России, в разделе двусторонних договоров опубликовано соглашение между правительством России и правительством КНДР о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году, данный договор продолжает действовать.
 
РОССИЯКНДРМИД РФТуризмБизнесвыездной туризм
 
 
