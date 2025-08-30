Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД рассказало подробности кражи криптовалюты в центре Москвы - 30.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250830/krazha-861504562.html
МВД рассказало подробности кражи криптовалюты в центре Москвы
МВД рассказало подробности кражи криптовалюты в центре Москвы - 30.08.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало подробности кражи криптовалюты в центре Москвы
Похитивший у мужчины в центре Москвы криптовалюту на 21,4 миллиона рублей оказался сотрудником пункта обмена криптовалюты и коллегой потерпевшего, сообщили в... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T15:02+0300
2025-08-30T15:02+0300
происшествия
финансы
россия
общество
москва
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Похитивший у мужчины в центре Москвы криптовалюту на 21,4 миллиона рублей оказался сотрудником пункта обмена криптовалюты и коллегой потерпевшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в пункте обмена электронной валюты в центре Москвы неизвестный похитил у мужчины крипту на 21,4 миллиона рублей. Позднее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что предполагаемый вор был задержан в одном из московских аэропортов, в отношении него возбудили дело по статье о "краже". "Предварительно установлено, что фигурант, являясь коллегой потерпевшего, был трудоустроен в пункте обмена криптовалюты в офисе одного из зданий на Пресненской набережной", - сказали в ведомстве. В главке добавили, что обмен валют происходил посредством криптокошелька, открытого на работодателя. Используя рабочий ноутбук, фигурант перевел криптовалюту, принадлежащую потерпевшему, на два подконтрольных своих счета, после чего скрылся. В МВД также сообщили, что в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
москва
финансы, россия, общество , москва, мвд
Происшествия, Финансы, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, МВД
15:02 30.08.2025
 
МВД рассказало подробности кражи криптовалюты в центре Москвы

МВД: укравший криптовалюту на 21,4 млн руб в центре Москвы оказался коллегой потерпевшего

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Похитивший у мужчины в центре Москвы криптовалюту на 21,4 миллиона рублей оказался сотрудником пункта обмена криптовалюты и коллегой потерпевшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в пункте обмена электронной валюты в центре Москвы неизвестный похитил у мужчины крипту на 21,4 миллиона рублей. Позднее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что предполагаемый вор был задержан в одном из московских аэропортов, в отношении него возбудили дело по статье о "краже".
"Предварительно установлено, что фигурант, являясь коллегой потерпевшего, был трудоустроен в пункте обмена криптовалюты в офисе одного из зданий на Пресненской набережной", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что обмен валют происходил посредством криптокошелька, открытого на работодателя. Используя рабочий ноутбук, фигурант перевел криптовалюту, принадлежащую потерпевшему, на два подконтрольных своих счета, после чего скрылся.
В МВД также сообщили, что в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
ПроисшествияФинансыРОССИЯОбществоМОСКВАМВД
 
 
