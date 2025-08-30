https://1prime.ru/20250830/kriptovalyuta-861494680.html
В Москве задержали подозреваемого в краже криптовалюты
2025-08-30T11:32+0300
происшествия
финансы
россия
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/17/828411700_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_660a75d7cd7a8cfa8abf4184d5c401c9.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Предполагаемого вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей у мужчины в Москве задержали в одном из столичных аэропортов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что у мужчины в центре Москвы похитили крипитовалюту на 21,4 миллиона рублей. "По подозрению в краже в одном из аэропортов Москвы был задержан мужчина 2000 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 (Кража).
москва
финансы, россия, общество , москва
Происшествия, Финансы, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
