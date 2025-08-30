Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемого в краже криптовалюты - 30.08.2025
В Москве задержали подозреваемого в краже криптовалюты
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Предполагаемого вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей у мужчины в Москве задержали в одном из столичных аэропортов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что у мужчины в центре Москвы похитили крипитовалюту на 21,4 миллиона рублей. "По подозрению в краже в одном из аэропортов Москвы был задержан мужчина 2000 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 (Кража).
11:32 30.08.2025
 
В Москве задержали подозреваемого в краже криптовалюты

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Предполагаемого вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей у мужчины в Москве задержали в одном из столичных аэропортов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что у мужчины в центре Москвы похитили крипитовалюту на 21,4 миллиона рублей.
"По подозрению в краже в одном из аэропортов Москвы был задержан мужчина 2000 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 (Кража).
 
Заголовок открываемого материала