В Москве задержали подозреваемого в краже криптовалюты

В Москве задержали подозреваемого в краже криптовалюты - 30.08.2025, ПРАЙМ

В Москве задержали подозреваемого в краже криптовалюты

Предполагаемого вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей у мужчины в Москве задержали в одном из столичных аэропортов, сообщили РИА Новости в... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30

2025-08-30T11:32+0300

2025-08-30T11:32+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Предполагаемого вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей у мужчины в Москве задержали в одном из столичных аэропортов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что у мужчины в центре Москвы похитили крипитовалюту на 21,4 миллиона рублей. "По подозрению в краже в одном из аэропортов Москвы был задержан мужчина 2000 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 (Кража).

