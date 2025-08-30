https://1prime.ru/20250830/likhoradka-861494315.html

В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья - 30.08.2025, ПРАЙМ

В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре. | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T11:26+0300

2025-08-30T11:26+0300

2025-08-30T11:27+0300

общество

россия

здоровье

роспотребнадзор

туризм

шри-ланка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847647914_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_f65d943d6e069a9794ce9e6af79c9ef3.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре."В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой."Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых."На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.

шри-ланка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, здоровье, роспотребнадзор, туризм, шри-ланка