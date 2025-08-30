https://1prime.ru/20250830/likhoradka-861494315.html
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья - 30.08.2025, ПРАЙМ
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T11:26+0300
2025-08-30T11:26+0300
2025-08-30T11:27+0300
общество
россия
здоровье
роспотребнадзор
туризм
шри-ланка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847647914_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_f65d943d6e069a9794ce9e6af79c9ef3.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре."В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой."Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых."На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.
шри-ланка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847647914_156:0:2843:2015_1920x0_80_0_0_bb7f157cf497e5739f968293342b1e34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, здоровье, роспотребнадзор, туризм, шри-ланка
Общество , РОССИЯ, Здоровье, Роспотребнадзор, Туризм, ШРИ-ЛАНКА
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Новые случаи заболевания лихорадкой чикунгунья выявили в отдыхавшей на Шри-Ланке семье
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре.
"В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора
после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.
"Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.
"На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.