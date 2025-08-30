Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/likhoradka-861494315.html
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья - 30.08.2025, ПРАЙМ
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре. | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T11:26+0300
2025-08-30T11:27+0300
общество
россия
здоровье
роспотребнадзор
туризм
шри-ланка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847647914_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_f65d943d6e069a9794ce9e6af79c9ef3.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре."В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой."Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых."На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.
шри-ланка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847647914_156:0:2843:2015_1920x0_80_0_0_bb7f157cf497e5739f968293342b1e34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, здоровье, роспотребнадзор, туризм, шри-ланка
Общество , РОССИЯ, Здоровье, Роспотребнадзор, Туризм, ШРИ-ЛАНКА
11:26 30.08.2025 (обновлено: 11:27 30.08.2025)
 
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Новые случаи заболевания лихорадкой чикунгунья выявили в отдыхавшей на Шри-Ланке семье

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКомар
Комар - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Комар. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре.
"В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.
"Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.
"На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.
 
ОбществоРОССИЯЗдоровьеРоспотребнадзорТуризмШРИ-ЛАНКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала