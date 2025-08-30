Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва установила заграждения у КПП на границе с Россией и Белоруссией - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/litva-861504352.html
Литва установила заграждения у КПП на границе с Россией и Белоруссией
Литва установила заграждения у КПП на границе с Россией и Белоруссией - 30.08.2025, ПРАЙМ
Литва установила заграждения у КПП на границе с Россией и Белоруссией
Литва установила заграждения "зубы дракона" на неиспользуемых КПП с Россией и Белоруссией, а также вблизи используемых, сообщила в субботу пресс-служба... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T14:46+0300
2025-08-30T14:46+0300
россия
белоруссия
литва
минск
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Литва установила заграждения "зубы дракона" на неиспользуемых КПП с Россией и Белоруссией, а также вблизи используемых, сообщила в субботу пресс-служба литовских вооруженных сил. "На прошлой неделе военнослужащие вооружённых сил Литвы установили заграждения для укрепления безопасности границы на неиспользуемых дорогах у пунктов погранконтроля на границе с Россией и Белоруссией. Это часть запланированных мер контрмобильности на Балтийской линии обороны", - говорится в сообщении. Отмечается, что "зубы дракона" были также установлены "в непосредственной доступности" рядом с действующими КПП, чтобы "можно было быстро их использовать при необходимости". Меры затронули неиспользуемые КПП "Шумскас", "Лаворишкес", "Латежерис" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также "Рамонишкяй" на границе с Россией, сообщила пресс-служба. Ранее минобороны Литвы предложило выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией. Общую сумму панируется выделить на три года, из них до трех миллионов в 2024 году из государственного Фонда обороны. Министерство обороны Литвы в июне 2024 года подписало контракт о закупке средств контрмобильности, этим летом планируется поставить оборудование "в 28 парков в разных местах в Литве". К апрелю 2025 года планировалось расположить "парки средств контрмобильности" в определенных местах на границе с Белоруссией и Калининградской областью. К ноябрю 2025 года, как ожидается, "в соответствии с требованиями армии будут установлены резервные заграждения на дорогах республиканского значения, эстакадах, а на мостах - инженерные сооружения для закрепления взрывчатых материалов". До конца 2027 года планируется на определенных армией дорогах высадить деревья и восстановить мелиоративные каналы. Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее подчеркнул, что ни Минск, ни Москва не собираются нападать на кого-либо, в частности, на страны Балтии. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20250814/pribaltika-860682134.html
https://1prime.ru/20250624/miny-858854530.html
белоруссия
литва
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_ee296e16428de11a17e52c12d18c522e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, литва, минск, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, МИНСК, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
14:46 30.08.2025
 
Литва установила заграждения у КПП на границе с Россией и Белоруссией

Литва установила зубы дракона на неиспользуемых КПП у границы с Россией и Белоруссией

© fotolia.com / Isabel EngelmannФлаг Литвы
Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Флаг Литвы. Архивное фото
© fotolia.com / Isabel Engelmann
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Литва установила заграждения "зубы дракона" на неиспользуемых КПП с Россией и Белоруссией, а также вблизи используемых, сообщила в субботу пресс-служба литовских вооруженных сил.
"На прошлой неделе военнослужащие вооружённых сил Литвы установили заграждения для укрепления безопасности границы на неиспользуемых дорогах у пунктов погранконтроля на границе с Россией и Белоруссией. Это часть запланированных мер контрмобильности на Балтийской линии обороны", - говорится в сообщении.
#Рига - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Отдавайте всё: прибалты тратят последнее на "защиту от России"
14 августа, 06:06
Отмечается, что "зубы дракона" были также установлены "в непосредственной доступности" рядом с действующими КПП, чтобы "можно было быстро их использовать при необходимости".
Меры затронули неиспользуемые КПП "Шумскас", "Лаворишкес", "Латежерис" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также "Рамонишкяй" на границе с Россией, сообщила пресс-служба.
Ранее минобороны Литвы предложило выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией. Общую сумму панируется выделить на три года, из них до трех миллионов в 2024 году из государственного Фонда обороны.
Министерство обороны Литвы в июне 2024 года подписало контракт о закупке средств контрмобильности, этим летом планируется поставить оборудование "в 28 парков в разных местах в Литве". К апрелю 2025 года планировалось расположить "парки средств контрмобильности" в определенных местах на границе с Белоруссией и Калининградской областью.
К ноябрю 2025 года, как ожидается, "в соответствии с требованиями армии будут установлены резервные заграждения на дорогах республиканского значения, эстакадах, а на мостах - инженерные сооружения для закрепления взрывчатых материалов". До конца 2027 года планируется на определенных армией дорогах высадить деревья и восстановить мелиоративные каналы.
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
СМИ выяснили жуткий план стран Прибалтики и Польши на границе с Россией
24 июня, 15:54
Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее подчеркнул, что ни Минск, ни Москва не собираются нападать на кого-либо, в частности, на страны Балтии.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯЛИТВАМИНСКВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала