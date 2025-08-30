https://1prime.ru/20250830/litva-861504352.html
Литва установила заграждения у КПП на границе с Россией и Белоруссией
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Литва установила заграждения "зубы дракона" на неиспользуемых КПП с Россией и Белоруссией, а также вблизи используемых, сообщила в субботу пресс-служба литовских вооруженных сил. "На прошлой неделе военнослужащие вооружённых сил Литвы установили заграждения для укрепления безопасности границы на неиспользуемых дорогах у пунктов погранконтроля на границе с Россией и Белоруссией. Это часть запланированных мер контрмобильности на Балтийской линии обороны", - говорится в сообщении. Отмечается, что "зубы дракона" были также установлены "в непосредственной доступности" рядом с действующими КПП, чтобы "можно было быстро их использовать при необходимости". Меры затронули неиспользуемые КПП "Шумскас", "Лаворишкес", "Латежерис" и "Райгардас" на границе с Белоруссией, а также "Рамонишкяй" на границе с Россией, сообщила пресс-служба. Ранее минобороны Литвы предложило выделить 17,5 миллиона евро на установку мер контрмобильности в районах, пограничных с Россией и Белоруссией. Общую сумму панируется выделить на три года, из них до трех миллионов в 2024 году из государственного Фонда обороны. Министерство обороны Литвы в июне 2024 года подписало контракт о закупке средств контрмобильности, этим летом планируется поставить оборудование "в 28 парков в разных местах в Литве". К апрелю 2025 года планировалось расположить "парки средств контрмобильности" в определенных местах на границе с Белоруссией и Калининградской областью. К ноябрю 2025 года, как ожидается, "в соответствии с требованиями армии будут установлены резервные заграждения на дорогах республиканского значения, эстакадах, а на мостах - инженерные сооружения для закрепления взрывчатых материалов". До конца 2027 года планируется на определенных армией дорогах высадить деревья и восстановить мелиоративные каналы. Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее подчеркнул, что ни Минск, ни Москва не собираются нападать на кого-либо, в частности, на страны Балтии. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
