На Западе пришли в негодование из-за слов фон дер Ляйен о Путине
На Западе пришли в негодование из-за слов фон дер Ляйен о Путине - 30.08.2025
На Западе пришли в негодование из-за слов фон дер Ляйен о Путине
30.08.2025
2025-08-30T17:34+0300
2025-08-30T17:34+0300
2025-08-30T17:34+0300
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети X подверг резкой критике высказывание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о российском лидере Владимире Путине. Накануне она охарактеризовала Путина как хищника и бездоказательно обвинила Россию в проведении гибридных атак на европейские государства, а также в использовании мигрантов в качестве оружия. "Что бы вы ни думали о Путине, обвинять его в миграционном кризисе в Западной Европе — все равно что обвинять синоптика в шторме. Удобно, но нелепо", — написал он.Как подчеркивал вице-президент США Джей-Ди Вэнс, миграционная ситуация в Европе не произошла на пустом месте, а стала следствием целенаправленных решений политиков в последние десять лет.
На Западе пришли в негодование из-за слов фон дер Ляйен о Путине
Журналист Макдональд раскритиковал резкие слова фон дер Ляйен о Путине
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ.
Ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети X
подверг резкой критике высказывание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о российском лидере Владимире Путине.
Накануне она охарактеризовала Путина как хищника и бездоказательно обвинила Россию в проведении гибридных атак на европейские государства, а также в использовании мигрантов в качестве оружия.
"Что бы вы ни думали о Путине, обвинять его в миграционном кризисе в Западной Европе — все равно что обвинять синоптика в шторме. Удобно, но нелепо", — написал он.
Как подчеркивал вице-президент США Джей-Ди Вэнс, миграционная ситуация в Европе не произошла на пустом месте, а стала следствием целенаправленных решений политиков в последние десять лет.
