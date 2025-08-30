https://1prime.ru/20250830/lyayen-861510709.html

На Западе пришли в негодование из-за слов фон дер Ляйен о Путине

На Западе пришли в негодование из-за слов фон дер Ляйен о Путине

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети X подверг резкой критике высказывание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о российском лидере Владимире Путине. Накануне она охарактеризовала Путина как хищника и бездоказательно обвинила Россию в проведении гибридных атак на европейские государства, а также в использовании мигрантов в качестве оружия. "Что бы вы ни думали о Путине, обвинять его в миграционном кризисе в Западной Европе — все равно что обвинять синоптика в шторме. Удобно, но нелепо", — написал он.Как подчеркивал вице-президент США Джей-Ди Вэнс, миграционная ситуация в Европе не произошла на пустом месте, а стала следствием целенаправленных решений политиков в последние десять лет.

