В ЦРПТ рассказали, к чему приведет обязательная маркировка моторных масел
2025-08-30T11:39+0300
2025-08-30T11:39+0300
экономика
бизнес
россия
црпт
"честный знак"
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Обязательная маркировка моторных масел для производителей и импортеров позволит сделать российский рынок более конкурентным и даст возможность потребителям убедиться в легальности товаров, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы "Честный знак". С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России проходил эксперимент по маркировке моторных масел. А с 1 сентября для производителей и импортеров стартует новый этап в маркировке моторных масел, специальных смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифризов и антиобледенителей - обязательное нанесение кодов маркировки на товары и их ввод в оборот. "Для производителей и импортеров это очередной шаг к созданию прозрачного рынка, легальной конкуренции и повышению лояльности к собственному бренду. А потребителям новый этап даст возможность убедиться в легальности товара", - сказали в ЦРПТ. Так, с помощью QR-кода маркировки потребители могут узнать всю информацию о продукте - дату и место производства, наименование производителя, состав, разрешительную документацию и другие сведения через приложение "Честный знак". В нем же можно направить жалобы в надзорные органы, если с товаром что-то не так. Как отметили в ЦРПТ, до начала обязательной маркировки 116 производителей моторных масел вышли "из тени". "Также, еще до 1 сентября производители и импортеры выпустили 47 миллионов кодов маркировки и промаркировали почти 42 миллиона единиц автомобильных жидкостей", - добавили в центре.
бизнес, россия, црпт, "честный знак"
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЦРПТ, "Честный знак"
11:39 30.08.2025
 
В ЦРПТ рассказали, к чему приведет обязательная маркировка моторных масел

ЦРПТ: маркировка моторных масел позволит сделать российский рынок более конкурентным

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПосетительница в магазине автозапчастей и автоаксессуаров
Посетительница в магазине автозапчастей и автоаксессуаров
Посетительница в магазине автозапчастей и автоаксессуаров. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Обязательная маркировка моторных масел для производителей и импортеров позволит сделать российский рынок более конкурентным и даст возможность потребителям убедиться в легальности товаров, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы "Честный знак".
С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России проходил эксперимент по маркировке моторных масел. А с 1 сентября для производителей и импортеров стартует новый этап в маркировке моторных масел, специальных смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифризов и антиобледенителей - обязательное нанесение кодов маркировки на товары и их ввод в оборот.
"Для производителей и импортеров это очередной шаг к созданию прозрачного рынка, легальной конкуренции и повышению лояльности к собственному бренду. А потребителям новый этап даст возможность убедиться в легальности товара", - сказали в ЦРПТ.
Так, с помощью QR-кода маркировки потребители могут узнать всю информацию о продукте - дату и место производства, наименование производителя, состав, разрешительную документацию и другие сведения через приложение "Честный знак". В нем же можно направить жалобы в надзорные органы, если с товаром что-то не так.
Как отметили в ЦРПТ, до начала обязательной маркировки 116 производителей моторных масел вышли "из тени".
"Также, еще до 1 сентября производители и импортеры выпустили 47 миллионов кодов маркировки и промаркировали почти 42 миллиона единиц автомобильных жидкостей", - добавили в центре.
 
Заголовок открываемого материала