https://1prime.ru/20250830/maskot-861486019.html

"VK Видео" регистрирует маскота в виде глаза с руками и ногами

"VK Видео" регистрирует маскота в виде глаза с руками и ногами - 30.08.2025, ПРАЙМ

"VK Видео" регистрирует маскота в виде глаза с руками и ногами

Видеохостинг "VK Видео" регистрирует своего маскота в виде глаза с руками и ногами - РИА Новости обнаружило соответствующую заявку в электронной базе... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T09:32+0300

2025-08-30T09:32+0300

2025-08-30T09:32+0300

бизнес

роспатент

вк

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82863/30/828633049_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_8193dd84af2367a6b72878298759d3dc.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Видеохостинг "VK Видео" регистрирует своего маскота в виде глаза с руками и ногами - РИА Новости обнаружило соответствующую заявку в электронной базе Роспатента. Так, заявка на регистрацию была подана 27 августа. В числе товаров и услуг, где будет применяться новый товарный знак, указаны не только мобильные приложения для просмотра видео, видеоконтент и реклама, но и одежда, гаджеты, аксессуары, измерительные приборы, продукты питания, безалкогольные напитки и т. д. Юридическим лицом, от имени которого подана заявка на регистрацию маскота, указано ООО "Единое Видео", под которым существует видеохостинг "VK Видео". Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями организации выступают ООО "В Контакте" (доля в уставном капитале - 59,15%), ООО "Компания ВК" (18,25%), ООО "ВК" (16,99%), ООО "Дзен.Платформа" (5,61%). Юрлицо было зарегистрировано 3 сентября 2024 года, его генеральным директором выступает Марианна Максимовская. В пресс-службе VK РИА Новости подтвердили регистрацию нового товарного знака: "Мы регистрируем маскотов "VK Видео" в смежных категориях, чтобы они могли свободно существовать в разных рекламных и медийных форматах. Это дает нам возможность использовать их в самых разнообразных проектах, включая коллаборации, и при этом сохранять контроль над их появлением в публичном пространстве". "VK Видео" представил свои виртуальные маскоты "Глазки" в апреле 2025 года - они появились в рекламной кампании бренда. Как отмечали в компании, эти персонажи были призваны подчеркнуть разнообразие контента платформы и ее доступность на любых устройствах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, роспатент, вк, технологии, россия