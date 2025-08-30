Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"VK Видео" регистрирует маскота в виде глаза с руками и ногами
"VK Видео" регистрирует маскота в виде глаза с руками и ногами
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Видеохостинг "VK Видео" регистрирует своего маскота в виде глаза с руками и ногами - РИА Новости обнаружило соответствующую заявку в электронной базе Роспатента. Так, заявка на регистрацию была подана 27 августа. В числе товаров и услуг, где будет применяться новый товарный знак, указаны не только мобильные приложения для просмотра видео, видеоконтент и реклама, но и одежда, гаджеты, аксессуары, измерительные приборы, продукты питания, безалкогольные напитки и т. д. Юридическим лицом, от имени которого подана заявка на регистрацию маскота, указано ООО "Единое Видео", под которым существует видеохостинг "VK Видео". Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями организации выступают ООО "В Контакте" (доля в уставном капитале - 59,15%), ООО "Компания ВК" (18,25%), ООО "ВК" (16,99%), ООО "Дзен.Платформа" (5,61%). Юрлицо было зарегистрировано 3 сентября 2024 года, его генеральным директором выступает Марианна Максимовская. В пресс-службе VK РИА Новости подтвердили регистрацию нового товарного знака: "Мы регистрируем маскотов "VK Видео" в смежных категориях, чтобы они могли свободно существовать в разных рекламных и медийных форматах. Это дает нам возможность использовать их в самых разнообразных проектах, включая коллаборации, и при этом сохранять контроль над их появлением в публичном пространстве". "VK Видео" представил свои виртуальные маскоты "Глазки" в апреле 2025 года - они появились в рекламной кампании бренда. Как отмечали в компании, эти персонажи были призваны подчеркнуть разнообразие контента платформы и ее доступность на любых устройствах.
09:32 30.08.2025
 
"VK Видео" регистрирует маскота в виде глаза с руками и ногами

"VK Видео" подал в Роспатент заявку на регистрацию маскота в виде глаза с руками и ногами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети "Вконтакте". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Видеохостинг "VK Видео" регистрирует своего маскота в виде глаза с руками и ногами - РИА Новости обнаружило соответствующую заявку в электронной базе Роспатента.
Так, заявка на регистрацию была подана 27 августа. В числе товаров и услуг, где будет применяться новый товарный знак, указаны не только мобильные приложения для просмотра видео, видеоконтент и реклама, но и одежда, гаджеты, аксессуары, измерительные приборы, продукты питания, безалкогольные напитки и т. д.
Юридическим лицом, от имени которого подана заявка на регистрацию маскота, указано ООО "Единое Видео", под которым существует видеохостинг "VK Видео". Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями организации выступают ООО "В Контакте" (доля в уставном капитале - 59,15%), ООО "Компания ВК" (18,25%), ООО "ВК" (16,99%), ООО "Дзен.Платформа" (5,61%). Юрлицо было зарегистрировано 3 сентября 2024 года, его генеральным директором выступает Марианна Максимовская.
В пресс-службе VK РИА Новости подтвердили регистрацию нового товарного знака: "Мы регистрируем маскотов "VK Видео" в смежных категориях, чтобы они могли свободно существовать в разных рекламных и медийных форматах. Это дает нам возможность использовать их в самых разнообразных проектах, включая коллаборации, и при этом сохранять контроль над их появлением в публичном пространстве".
"VK Видео" представил свои виртуальные маскоты "Глазки" в апреле 2025 года - они появились в рекламной кампании бренда. Как отмечали в компании, эти персонажи были призваны подчеркнуть разнообразие контента платформы и ее доступность на любых устройствах.
 
Заголовок открываемого материала