Мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября
Мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября
2025-08-30T08:57+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября - препятствий для этого нет, по подобному механизму происходит предустановка и других обязательных приложений, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Национальный мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства в 2025 году, он заменит там "VK Мессенджер", сообщили ранее в августе в пресс-службе правительства РФ. На базе нацмессенджера Мах будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. "Max не первый, кто это делает. У пользователей на телефонах появилась папка с такими приложениями для предустановки. Уже есть ряд российских приложений - соцсеть "ВКонтакте", RuStore и так далее. Но также появится и приложение Max. Оно просто появится в этой папке. ... Проблем нет, тут уже, собственно, все налажено, но просто эти приложения могут появляться только на телефонах, проданных в России", - сказал Зыков. Он добавил, что национальный мессенджер может вообще не появиться на устройствах, проданных за границей - это смартфоны с прошивкой Global. Сам процесс предустановки происходит через программное обеспечение. Как объяснил в беседе с агентством ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, устанавливать такие приложения на заводе - дорого, это повышает себестоимость продукции. "Он (Max - ред.) будет рекомендоваться для установки компаниями, которые это делают. Например, Samsung предлагает при включении рекомендуемое приложение - рекомендуемыми приложениями являются в том числе "VK Мессенджер" - сейчас это будет Max. Но он не предустановлен, то есть вы можете его ставить, можете не ставить", - добавил Муртазин. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
