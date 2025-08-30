Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250830/messendzher-861483860.html
Мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября
Мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября - 30.08.2025, ПРАЙМ
Мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября
Национальный мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября - препятствий для этого нет, по подобному механизму происходит... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T08:57+0300
2025-08-30T08:57+0300
экономика
технологии
россия
рф
вконтакте
rustore
samsung
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября - препятствий для этого нет, по подобному механизму происходит предустановка и других обязательных приложений, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Национальный мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства в 2025 году, он заменит там "VK Мессенджер", сообщили ранее в августе в пресс-службе правительства РФ. На базе нацмессенджера Мах будет работать многофункциональный сервис обмена информацией. "Max не первый, кто это делает. У пользователей на телефонах появилась папка с такими приложениями для предустановки. Уже есть ряд российских приложений - соцсеть "ВКонтакте", RuStore и так далее. Но также появится и приложение Max. Оно просто появится в этой папке. ... Проблем нет, тут уже, собственно, все налажено, но просто эти приложения могут появляться только на телефонах, проданных в России", - сказал Зыков. Он добавил, что национальный мессенджер может вообще не появиться на устройствах, проданных за границей - это смартфоны с прошивкой Global. Сам процесс предустановки происходит через программное обеспечение. Как объяснил в беседе с агентством ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, устанавливать такие приложения на заводе - дорого, это повышает себестоимость продукции. "Он (Max - ред.) будет рекомендоваться для установки компаниями, которые это делают. Например, Samsung предлагает при включении рекомендуемое приложение - рекомендуемыми приложениями являются в том числе "VK Мессенджер" - сейчас это будет Max. Но он не предустановлен, то есть вы можете его ставить, можете не ставить", - добавил Муртазин. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20250821/messendzher-861030148.html
https://1prime.ru/20250826/tekhnologiya-861270237.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_cfa281eb867a2998eed9a7cd48c476ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, вконтакте, rustore, samsung
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, ВКонтакте, RuStore, Samsung
08:57 30.08.2025
 
Мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября

Зыков: национальный мессенджер Max появится на продаваемых в РФ смартфонах с 1 сентября

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября - препятствий для этого нет, по подобному механизму происходит предустановка и других обязательных приложений, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Национальный мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства в 2025 году, он заменит там "VK Мессенджер", сообщили ранее в августе в пресс-службе правительства РФ. На базе нацмессенджера Мах будет работать многофункциональный сервис обмена информацией.
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Нацмессенджер Мах войдет в перечень программ для обязательной предустановки
21 августа, 10:04
"Max не первый, кто это делает. У пользователей на телефонах появилась папка с такими приложениями для предустановки. Уже есть ряд российских приложений - соцсеть "ВКонтакте", RuStore и так далее. Но также появится и приложение Max. Оно просто появится в этой папке. ... Проблем нет, тут уже, собственно, все налажено, но просто эти приложения могут появляться только на телефонах, проданных в России", - сказал Зыков.
Он добавил, что национальный мессенджер может вообще не появиться на устройствах, проданных за границей - это смартфоны с прошивкой Global.
Сам процесс предустановки происходит через программное обеспечение. Как объяснил в беседе с агентством ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, устанавливать такие приложения на заводе - дорого, это повышает себестоимость продукции.
"Он (Max - ред.) будет рекомендоваться для установки компаниями, которые это делают. Например, Samsung предлагает при включении рекомендуемое приложение - рекомендуемыми приложениями являются в том числе "VK Мессенджер" - сейчас это будет Max. Но он не предустановлен, то есть вы можете его ставить, можете не ставить", - добавил Муртазин.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Логотип компании - разработчика антивирусных программ Лаборатория Касперского - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Технология "Лаборатории Касперского" будет проверять номера в Max
26 августа, 15:18
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФВКонтактеRuStoreSamsung
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала