https://1prime.ru/20250830/mid-861515105.html

МИД Швеции раскритиковал решение о заморозке счетов грузинских НПО

МИД Швеции раскритиковал решение о заморозке счетов грузинских НПО - 30.08.2025, ПРАЙМ

МИД Швеции раскритиковал решение о заморозке счетов грузинских НПО

Решение о заморозке счетов семи грузинских неправительственных организаций является очередным шагом "в неверном направлении" для демократии Грузии, заявил МИД... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T21:56+0300

2025-08-30T21:56+0300

2025-08-30T21:59+0300

мировая экономика

россия

грузия

швеция

мид

ес

нпо

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/28/841382833_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_c23fc9e466a51fff17f21b88afb5870f.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг - ПРАЙМ. Решение о заморозке счетов семи грузинских неправительственных организаций является очередным шагом "в неверном направлении" для демократии Грузии, заявил МИД Швеции. Ранее Тбилисский городской суд наложил арест на банковские счета семи неправительственных организаций за финансирование беспорядков в 2024 году. "Растущее давление на организации гражданского общества в Грузии вызывает обеспокоенность, включая недавнее замораживание счетов. Это решение — очередной шаг в неверном направлении развития демократии в Грузии", - говорится в заявлении шведского ведомства. В феврале прокуратура Грузии заявила о начале уголовного расследования по фактам и попыткам саботажа, а также оказания помощи иностранным организациям во враждебной деятельности. По данным следствия, в течение 2024 года перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране проходили акции протеста, которые за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом. Согласно заявлению прокуратуры, агрессивно настроенные группы протестующих нанесли ущерб здоровью десятков сотрудников правоохранительных органов, применив пиротехнику, легковоспламеняющиеся вещества, в том числе "коктейли Молотова", подожгли здание парламента, уничтожили государственное и частное имущество на проспекте Руставели. В среду по ходатайству прокуратуры суд наложил арест на счета НПО "Фонд гражданского общества", "Международное общество за справедливые выборы и демократию", "Институт развития свободы информации", "Стражи демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сапари" и "Центр социальной справедливости". В пятницу пресс-группа Европейской службы внешних связей заявила, что Евросоюз призывает власти Грузии немедленно отменить решение о заморозке банковских счетов семи НПО.

https://1prime.ru/20250820/sanktsii-860991787.html

грузия

швеция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, грузия, швеция, мид, ес, нпо