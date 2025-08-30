Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Граничит с безумием": в Британии оценили план Евросоюза по Украине - 30.08.2025
"Граничит с безумием": в Британии оценили план Евросоюза по Украине
"Граничит с безумием": в Британии оценили план Евросоюза по Украине - 30.08.2025, ПРАЙМ
"Граничит с безумием": в Британии оценили план Евросоюза по Украине
Идея о том, что государства ЕС могут отправить миротворческие силы на Украину, является безрассудной, считает британский аналитик Анатоль Ливен в своей статье... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T07:00+0300
2025-08-30T07:00+0300
украина
киев
сша
дональд трамп
ес
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Идея о том, что государства ЕС могут отправить миротворческие силы на Украину, является безрассудной, считает британский аналитик Анатоль Ливен в своей статье для портала Unherd."Сама идея развертывания таких сил граничит с безумием. Имеющихся сил совершенно недостаточно", — отметил он. Аналитик поясняет, что даже объединенные вооруженные силы стран, поддерживающих эту инициативу, будут недостаточными, а вся риторика о гарантиях безопасности для Киева, основанная на присутствии европейского военного контингента с поддержкой США, — это лишь попытка заблокировать мирные переговоры, надеясь на ослабление позиции России.Автор подчеркивает, что желание ЕС вовлечь США в подобные "силы сдерживания" противоречит стремлениям Брюсселя к независимости от Вашингтона. Он отмечает, что зависимость европейских и британских войск от американских ресурсов в текущих обстоятельствах может затянуть согласование операции, что приведет к ослаблению ВСУ и прекращению поддержки от союзников Киева."Такая миссия была бы не только бесполезна с военной точки зрения, но и еще сильнее привязала бы Европу к планам Вашингтона именно тогда, когда она наиболее нуждается в способности формировать собственную политику", — заключает Ливен.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания выражают желание разместить войска на территории Украины. Он добавил, что при его президентстве американские войска на Украине присутствовать не будут.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для согласования размещения иностранных миротворцев в Украине. Российский министр уточнял, что в случае размещения иностранного контингента страны Запада вряд ли будут склонны к мирному урегулированию, так как этот контингент будет создавать новые реалии. В министерстве также заявляли, что инициативы некоторых стран Европейского союза отправить "миротворцев" на Украину — провокация, направленная на поддержание необоснованных ожиданий у властей в Киеве.
украина
киев
сша
УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, ЕС
07:00 30.08.2025
 
"Граничит с безумием": в Британии оценили план Евросоюза по Украине

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Идея о том, что государства ЕС могут отправить миротворческие силы на Украину, является безрассудной, считает британский аналитик Анатоль Ливен в своей статье для портала Unherd.
"Сама идея развертывания таких сил граничит с безумием. Имеющихся сил совершенно недостаточно", — отметил он.
Аналитик поясняет, что даже объединенные вооруженные силы стран, поддерживающих эту инициативу, будут недостаточными, а вся риторика о гарантиях безопасности для Киева, основанная на присутствии европейского военного контингента с поддержкой США, — это лишь попытка заблокировать мирные переговоры, надеясь на ослабление позиции России.
Автор подчеркивает, что желание ЕС вовлечь США в подобные "силы сдерживания" противоречит стремлениям Брюсселя к независимости от Вашингтона. Он отмечает, что зависимость европейских и британских войск от американских ресурсов в текущих обстоятельствах может затянуть согласование операции, что приведет к ослаблению ВСУ и прекращению поддержки от союзников Киева.
"Такая миссия была бы не только бесполезна с военной точки зрения, но и еще сильнее привязала бы Европу к планам Вашингтона именно тогда, когда она наиболее нуждается в способности формировать собственную политику", — заключает Ливен.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания выражают желание разместить войска на территории Украины. Он добавил, что при его президентстве американские войска на Украине присутствовать не будут.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для согласования размещения иностранных миротворцев в Украине. Российский министр уточнял, что в случае размещения иностранного контингента страны Запада вряд ли будут склонны к мирному урегулированию, так как этот контингент будет создавать новые реалии. В министерстве также заявляли, что инициативы некоторых стран Европейского союза отправить "миротворцев" на Украину — провокация, направленная на поддержание необоснованных ожиданий у властей в Киеве.
 
УКРАИНАКиевСШАДональд ТрампЕС
 
 
