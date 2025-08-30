Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.08.2025
На МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузовика
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ДТП с последующим опрокидыванием грузового авто произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс. "На внутренней стороне 76 километра МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено, также перекрыт съезд на МСД.
06:02 30.08.2025
 
На МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузовика

Дептранс: на МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузовика

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ДТП с последующим опрокидыванием грузового авто произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс.
"На внутренней стороне 76 километра МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено, также перекрыт съезд на МСД.
 
Заголовок открываемого материала