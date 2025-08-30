https://1prime.ru/20250830/mkad-861478404.html
На МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузовика
На МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузовика - 30.08.2025, ПРАЙМ
На МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузовика
ДТП с последующим опрокидыванием грузового авто произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T06:02+0300
2025-08-30T06:02+0300
2025-08-30T06:02+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861478404.jpg?1756522967
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ДТП с последующим опрокидыванием грузового авто произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс.
"На внутренней стороне 76 километра МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено, также перекрыт съезд на МСД.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
На МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузовика
Дептранс: на МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузовика
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. ДТП с последующим опрокидыванием грузового авто произошло на внутренней стороне 76 километра МКАД в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс.
"На внутренней стороне 76 километра МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено, также перекрыт съезд на МСД.