Модный форум БРИКС в Москве объединил 109 стран за три года

Модный форум БРИКС в Москве объединил 109 стран за три года

2025-08-30T12:12+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 109 стран за три года, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "Начиная с 2023-го в Москве проводится международный форум BRICS+ Fashion Summit… За три года он объединил около 600 российских и зарубежных дизайнеров, руководителей ведущих компаний, экспертов профильных ассоциаций и журналистов из 109 государств. Среди них - Китай, Бразилия, Турция, Индонезия, Сербия, Саудовская Аравия, Аргентина, Южно-Африканская Республика и многие другие", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в этом году BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 28 по 30 августа. К нему присоединились свыше 250 иностранных экспертов, 48% из которых приехали на форум впервые, а остальные 52% - вернулись вновь. "Такие крупные события, как модный форум БРИКС, помогают в продвижении отечественных брендов на мировом рынке. Вместе с иностранными коллегами мы презентуем друг другу свои преимущества и потенциал, обсуждаем перспективные пути развития индустрии, договариваемся о взаимной поддержке и новых проектах", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

