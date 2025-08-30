https://1prime.ru/20250830/moskva-861477596.html

В Москве введут поэтапную верификацию пользователей каршеринга

30.08.2025

В Москве введут поэтапную верификацию пользователей каршеринга

Поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга начнется в Москве с 1 сентября, при этом предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время... | 30.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга начнется в Москве с 1 сентября, при этом предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова. "С 1 сентября в Москве начинается поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга через портал mos.ru. Это значит, что для доступа к сервисам потребуется подтверждённая учётная запись. Большинство горожан уже имеют такую учётную запись, поэтому процесс пройдёт для них быстро и удобно. Основная цель - повысить безопасность и надёжность сервиса за счёт подтверждения личности пользователей", - рассказала Цветкова. По ее словам, жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи. "Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером любого российского оператора и подтвердить личность - онлайн или через центр "Мои документы". Жителям других городов также будут полезны некоторые возможности портала mos.ru. Например, они могут приобрести билеты или зарегистрироваться на мероприятия в городских учреждениях культуры, пополнить карту "Тройка" и изучить инструкции по различным вопросам жизни в городе. Кроме того, аккаунт портала mos.ru можно использовать и на других городских ресурсах, в том числе культурных, туристических и транспортных", - уточнила депутат. Собеседница агентства добавила, что предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию. "Это сделано для того, чтобы переход был максимально комфортным. Кроме того, подключение к верификации будет происходить поэтапно - с учётом возраста, стажа и рейтинга пользователя в сервисе", - резюмировала она.

