В Москве введут поэтапную верификацию пользователей каршеринга

2025-08-30T03:50+0300
2025-08-30T03:50+0300
технологии
бизнес
общество
москва
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга начнется в Москве с 1 сентября, при этом предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова. "С 1 сентября в Москве начинается поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга через портал mos.ru. Это значит, что для доступа к сервисам потребуется подтверждённая учётная запись. Большинство горожан уже имеют такую учётную запись, поэтому процесс пройдёт для них быстро и удобно. Основная цель - повысить безопасность и надёжность сервиса за счёт подтверждения личности пользователей", - рассказала Цветкова. По ее словам, жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи. "Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером любого российского оператора и подтвердить личность - онлайн или через центр "Мои документы". Жителям других городов также будут полезны некоторые возможности портала mos.ru. Например, они могут приобрести билеты или зарегистрироваться на мероприятия в городских учреждениях культуры, пополнить карту "Тройка" и изучить инструкции по различным вопросам жизни в городе. Кроме того, аккаунт портала mos.ru можно использовать и на других городских ресурсах, в том числе культурных, туристических и транспортных", - уточнила депутат. Собеседница агентства добавила, что предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию. "Это сделано для того, чтобы переход был максимально комфортным. Кроме того, подключение к верификации будет происходить поэтапно - с учётом возраста, стажа и рейтинга пользователя в сервисе", - резюмировала она.
москва
технологии, бизнес, общество, москва
Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА
03:50 30.08.2025
 
В Москве введут поэтапную верификацию пользователей каршеринга

Поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга начнется в Москве с 1 сентября

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга начнется в Москве с 1 сентября, при этом предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.
"С 1 сентября в Москве начинается поэтапное внедрение верификации пользователей каршеринга через портал mos.ru. Это значит, что для доступа к сервисам потребуется подтверждённая учётная запись. Большинство горожан уже имеют такую учётную запись, поэтому процесс пройдёт для них быстро и удобно. Основная цель - повысить безопасность и надёжность сервиса за счёт подтверждения личности пользователей", - рассказала Цветкова.
По ее словам, жители других городов, приезжающие в Москву и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и москвичи.
"Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером любого российского оператора и подтвердить личность - онлайн или через центр "Мои документы". Жителям других городов также будут полезны некоторые возможности портала mos.ru. Например, они могут приобрести билеты или зарегистрироваться на мероприятия в городских учреждениях культуры, пополнить карту "Тройка" и изучить инструкции по различным вопросам жизни в городе. Кроме того, аккаунт портала mos.ru можно использовать и на других городских ресурсах, в том числе культурных, туристических и транспортных", - уточнила депутат.
Собеседница агентства добавила, что предусмотрен тестовый период - несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию.
"Это сделано для того, чтобы переход был максимально комфортным. Кроме того, подключение к верификации будет происходить поэтапно - с учётом возраста, стажа и рейтинга пользователя в сервисе", - резюмировала она.
 
ТехнологииБизнесОбществоМОСКВА
 
 
Заголовок открываемого материала