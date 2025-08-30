https://1prime.ru/20250830/moskva-861486665.html
Собянин назвал число москвичей, работающих в промышленной отрасли
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Более 750 тысяч человек трудоустроены в промышленной отрасли в Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. "В промышленном секторе столицы работают больше 4,5 тысячи предприятий и ежегодно открываются 150 новых высокотехнологичных компаний. В отрасли заняты свыше 750 тысяч человек - это каждый 10-й работающий житель Москвы. Продукция, произведённая в столице, поставляется в дружественные страны. Сердце городской промышленности - ОЭЗ "Технополис Москва", где работает больше 230 высокотехнологичных предприятий", - написал Собянин в мессенджере Max. Собянин также отметил, что с целью демонстрации достижений промышленности в столице будут проведены несколько крупных мероприятий: ежегодная спартакиада "Моспром" по 14 видам спорта, в которой участвуют сотрудники промышленных предприятий, студенты профильных вузов и колледжей; день московской промышленности. Он уточнил, что 7 октября будет праздничный концерт и награждение заслуженных работников. Кроме того, состоится национальная премия "Лучший промышленный дизайн России". Подчеркивается, что столичные власти впервые сделают образовательную программу - еженедельные лекции ведущих экспертов в области промышленного дизайна. Также будут проведены еще два мероприятия. "Хакатон "Город будущего". Команды молодых специалистов будут создавать инновационные решения для ОЭЗ "Технополис Москва" и ИЦ "Сколково". Это их шанс начать собственный путь на лучших промышленных предприятиях Москвы. Хакатон в рамках проекта "Открой#Моспром" - всероссийское командное соревнование по созданию новых технологических и управленческих решений для промышленной индустрии столицы", - добавил Собянин.
