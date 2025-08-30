Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Очередь из машин у Крымского моста полностью ликвидировали - 30.08.2025, ПРАЙМ
Очередь из машин у Крымского моста полностью ликвидировали
2025-08-30T08:25+0300
2025-08-30T08:25+0300
бизнес
газ
россия
керчь
транспорт
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Очереди из транспортных средств у Крымского моста полностью ликвидированы, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Ранее инфоцентр сообщал, что к 6.00 мск очередь из 52 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Керчи у Крымского моста. "С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
бизнес, газ, россия, керчь, транспорт
Бизнес, Газ, РОССИЯ, КЕРЧЬ, Транспорт
08:25 30.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Автомобильное движение по Крымскому мосту. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Очереди из транспортных средств у Крымского моста полностью ликвидированы, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Ранее инфоцентр сообщал, что к 6.00 мск очередь из 52 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Керчи у Крымского моста.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
 
