Очередь из машин у Крымского моста полностью ликвидировали
30.08.2025


2025-08-30T08:25+0300
2025-08-30T08:25+0300
2025-08-30T08:25+0300
бизнес
газ
россия
керчь
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861482582_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8ac8d9c978c22944ea2490fde24df7a7.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Очереди из транспортных средств у Крымского моста полностью ликвидированы, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Ранее инфоцентр сообщал, что к 6.00 мск очередь из 52 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Керчи у Крымского моста. "С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
керчь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861482582_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d9a16d8681b72b93d399cfb6d8a0d944.jpg
