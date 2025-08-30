https://1prime.ru/20250830/nakhodka-861479303.html

Ученые установили возраст "человека-единорога"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Исследователи смогли определить возраст черепа с рогоподобным выростом на лбу, который был найден в Греции в 1960 году, как сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Human Evolution."Определение возраста почти полного черепа, найденного в пещере Петралона в Греции, имеет исключительно важное значение, поскольку эта окаменелость играет ключевую роль в эволюции человека в Европе", — говорится в тексте.Антропологи выяснили, что возраст окаменелости составляет не менее 300 тысяч лет. Череп в пещере Петралона обнаружил местный житель в 1960 году. Он был прикреплен к стене пещеры, а на его верхней части был виден торчащий элемент, напоминающий рог, который, как выяснилось, был образован за сотни тысячелетий сталагмитом. Эксперты заключили, что именно этот вековой нарост помог установить реальный возраст находки.Считается, что обладатель этого черепа мог жить в Европе в одно время с неандертальцами, но принадлежал к другой группе древних людей — Homo heidelbergensis, которая была более примитивной. Однако, авторы исследования признают, что эта информация пока не подтверждена полностью.Ранее в Министерстве науки и высшего образования России сообщили, что исследователи из Сибирского федерального университета обнаружили в Красноярском крае уникальное захоронение воина VI века до н.э., который вероятно принадлежал к элите скифо-сибирского мира. Воина сопровождали редкие артефакты: пояс с бронзовыми бляшками с изображением хищных птиц, пряжка с изображением головы архара, бронзовые накладки, украшения со сквозным отверстием, полированное металлическое зеркало, набор ножей, топоров, лук со стрелами, а также железный боевой чекан, превосходящий по своим характеристикам стандартные боевые топоры-клевцы того времени.

