Финансист назвал три способа заработать на падающей ставке

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В период снижения ключевой ставки, который ожидается в России в ближайшие месяцы, можно заработать – как на вкладах, так и на других инструментах. Три направления, наиболее перспективных для относительного приумножения сбережений и поиска баланса между риском и выгодой, назвал агентству "Прайм" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.Банк России с июня постепенно снижает ключевую ставку, и аналитики не исключают, что на заседании в сентябре она будет снижена сразу на 2 процентных пункта, как и в июле. К концу года ставка может составлять 14-16%.В этой ситуации эксперт предлагает обратить внимание на следующие способы сбережения и получения дохода:"Но данный продукт подходит не всем. Интереснее всего он для молодых людей в возрасте от 23 лет, только начинающих свою трудовую деятельность, а также работающих граждан в возрасте от 27 до 55 лет", - предупредил Хачатурян.Многие крупные банки при переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений предоставляют возможность открыть вклады по ставкам гораздо выше текущего или потенциального уровня ключевой ставки. В некоторых случаях ставка по таким вкладам доходит до 19-20%, и это тоже весьма выгодно."В целом большинство биржевых активов, кроме курса рубля, позитивно реагируют на снижение ключевой ставки. Поэтому имеет смысл сформировать собственный инвестиционный портфель, в котором будут и акции, и облигации, и товарные активы, и фонды недвижимости, и другие продукты, исходя из возможностей и интересов вкладчика и инвестора", - заключил финансист.

