Финансист назвал три способа заработать на падающей ставке - 30.08.2025
Финансист назвал три способа заработать на падающей ставке
Финансист назвал три способа заработать на падающей ставке - 30.08.2025, ПРАЙМ
Финансист назвал три способа заработать на падающей ставке
В период снижения ключевой ставки, который ожидается в России в ближайшие месяцы, можно заработать – как на вкладах, так и на других инструментах. Три... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T02:02+0300
2025-08-30T02:02+0300
финансы
банки
михаил хачатурян
мосбиржа
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В период снижения ключевой ставки, который ожидается в России в ближайшие месяцы, можно заработать – как на вкладах, так и на других инструментах. Три направления, наиболее перспективных для относительного приумножения сбережений и поиска баланса между риском и выгодой, назвал агентству "Прайм" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.Банк России с июня постепенно снижает ключевую ставку, и аналитики не исключают, что на заседании в сентябре она будет снижена сразу на 2 процентных пункта, как и в июле. К концу года ставка может составлять 14-16%.В этой ситуации эксперт предлагает обратить внимание на следующие способы сбережения и получения дохода:"Но данный продукт подходит не всем. Интереснее всего он для молодых людей в возрасте от 23 лет, только начинающих свою трудовую деятельность, а также работающих граждан в возрасте от 27 до 55 лет", - предупредил Хачатурян.Многие крупные банки при переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений предоставляют возможность открыть вклады по ставкам гораздо выше текущего или потенциального уровня ключевой ставки. В некоторых случаях ставка по таким вкладам доходит до 19-20%, и это тоже весьма выгодно."В целом большинство биржевых активов, кроме курса рубля, позитивно реагируют на снижение ключевой ставки. Поэтому имеет смысл сформировать собственный инвестиционный портфель, в котором будут и акции, и облигации, и товарные активы, и фонды недвижимости, и другие продукты, исходя из возможностей и интересов вкладчика и инвестора", - заключил финансист.
финансы, банки, михаил хачатурян, мосбиржа, инвестиции
Финансы, Банки, Михаил Хачатурян, Мосбиржа, инвестиции
02:02 30.08.2025
 
Финансист назвал три способа заработать на падающей ставке

Финансист Хачатурян: заработать можно на вкладах сроком от 3 до 9 месяцев

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В период снижения ключевой ставки, который ожидается в России в ближайшие месяцы, можно заработать – как на вкладах, так и на других инструментах. Три направления, наиболее перспективных для относительного приумножения сбережений и поиска баланса между риском и выгодой, назвал агентству "Прайм" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
Банк России с июня постепенно снижает ключевую ставку, и аналитики не исключают, что на заседании в сентябре она будет снижена сразу на 2 процентных пункта, как и в июле. К концу года ставка может составлять 14-16%.
В этой ситуации эксперт предлагает обратить внимание на следующие способы сбережения и получения дохода:
  1. 1.
    Краткосрочные вклады со сроком от трех до восьми-девяти месяцев. Именно по этим вкладам на ближайшую обозримую перспективу банки сосредоточат основные предложения по конкурентным ставкам, которые будут на 1-2% выше текущего показателя ключевой ставки;
  2. 2.
    Вложения в ценные бумаги (акции или облигации). Несмотря на то, что российский фондовый рынок демонстрирует весьма значительную волатильность, вложения в его инструменты могут принести доход, сравнимый с доходом по вкладам, а, при условии значительных объемов вложений, и весьма значительно его превосходящий;
  3. 3.
    Программа долгосрочных сбережений. Очевидно, что формирование будущей пенсии - это также перспективное направление сохранения и приумножения капитала.
"Но данный продукт подходит не всем. Интереснее всего он для молодых людей в возрасте от 23 лет, только начинающих свою трудовую деятельность, а также работающих граждан в возрасте от 27 до 55 лет", - предупредил Хачатурян.
Многие крупные банки при переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений предоставляют возможность открыть вклады по ставкам гораздо выше текущего или потенциального уровня ключевой ставки. В некоторых случаях ставка по таким вкладам доходит до 19-20%, и это тоже весьма выгодно.
"В целом большинство биржевых активов, кроме курса рубля, позитивно реагируют на снижение ключевой ставки. Поэтому имеет смысл сформировать собственный инвестиционный портфель, в котором будут и акции, и облигации, и товарные активы, и фонды недвижимости, и другие продукты, исходя из возможностей и интересов вкладчика и инвестора", - заключил финансист.
 
