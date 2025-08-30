https://1prime.ru/20250830/nalichnye-861275233.html
Финансист назвал три способа заработать на падающей ставке
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. В период снижения ключевой ставки, который ожидается в России в ближайшие месяцы, можно заработать – как на вкладах, так и на других инструментах. Три направления, наиболее перспективных для относительного приумножения сбережений и поиска баланса между риском и выгодой, назвал агентству "Прайм" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
Раскрыто, почему банки повышают ставки по вкладам против тренда
Банк России с июня постепенно снижает ключевую ставку, и аналитики не исключают, что на заседании в сентябре она будет снижена сразу на 2 процентных пункта, как и в июле. К концу года ставка может составлять 14-16%.
В этой ситуации эксперт предлагает обратить внимание на следующие способы сбережения и получения дохода:
1.Краткосрочные вклады со сроком от трех до восьми-девяти месяцев. Именно по этим вкладам на ближайшую обозримую перспективу банки сосредоточат основные предложения по конкурентным ставкам, которые будут на 1-2% выше текущего показателя ключевой ставки;
2.Вложения в ценные бумаги (акции или облигации). Несмотря на то, что российский фондовый рынок демонстрирует весьма значительную волатильность, вложения в его инструменты могут принести доход, сравнимый с доходом по вкладам, а, при условии значительных объемов вложений, и весьма значительно его превосходящий;
3.Программа долгосрочных сбережений. Очевидно, что формирование будущей пенсии - это также перспективное направление сохранения и приумножения капитала.
"Но данный продукт подходит не всем. Интереснее всего он для молодых людей в возрасте от 23 лет, только начинающих свою трудовую деятельность, а также работающих граждан в возрасте от 27 до 55 лет", - предупредил Хачатурян.
Многие крупные банки при переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений предоставляют возможность открыть вклады по ставкам гораздо выше текущего или потенциального уровня ключевой ставки. В некоторых случаях ставка по таким вкладам доходит до 19-20%, и это тоже весьма выгодно.
"В целом большинство биржевых активов, кроме курса рубля, позитивно реагируют на снижение ключевой ставки. Поэтому имеет смысл сформировать собственный инвестиционный портфель, в котором будут и акции, и облигации, и товарные активы, и фонды недвижимости, и другие продукты, исходя из возможностей и интересов вкладчика и инвестора", - заключил финансист.