Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар, заявил Путин

2025-08-30T01:52+0300

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй Мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Как уже отмечал, в этом году мы с китайскими друзьями сообща отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции милитаристской Японии, ознаменовавшей окончание Второй мировой войны. Народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери", - отметил Путин. "Именно граждане наших стран испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом", - добавил российский лидер. Он подчеркнул, что в суровых испытаниях ярко проявились и окрепли лучшие традиции дружбы и взаимопомощи, которые служат прочной основой современных российско-китайских отношений.

