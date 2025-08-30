Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар, заявил Путин
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй Мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "Как уже отмечал, в этом году мы с китайскими друзьями сообща отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции милитаристской Японии, ознаменовавшей окончание Второй мировой войны. Народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери", - отметил Путин. "Именно граждане наших стран испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом", - добавил российский лидер. Он подчеркнул, что в суровых испытаниях ярко проявились и окрепли лучшие традиции дружбы и взаимопомощи, которые служат прочной основой современных российско-китайских отношений.
01:52 30.08.2025
 
Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар, заявил Путин

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй Мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Соответствующее интервью президента в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"Как уже отмечал, в этом году мы с китайскими друзьями сообща отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции милитаристской Японии, ознаменовавшей окончание Второй мировой войны. Народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери", - отметил Путин.
"Именно граждане наших стран испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом", - добавил российский лидер.
Он подчеркнул, что в суровых испытаниях ярко проявились и окрепли лучшие традиции дружбы и взаимопомощи, которые служат прочной основой современных российско-китайских отношений.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
