https://1prime.ru/20250830/natstsentr-861490287.html

Утверждена программа развития Центра генетических ресурсов микроорганизмов

Утверждена программа развития Центра генетических ресурсов микроорганизмов - 30.08.2025, ПРАЙМ

Утверждена программа развития Центра генетических ресурсов микроорганизмов

Правительство РФ утвердило программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025-2031 годы, направит на ее реализацию свыше 9... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T10:41+0300

2025-08-30T10:41+0300

2025-08-30T10:41+0300

россия

финансы

здоровье

https://cdnn.1prime.ru/img/82872/53/828725323_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3b8244920a09a9dfb3227a918fe1a220.jpg

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025-2031 годы, направит на ее реализацию свыше 9 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. “В соответствии с подпунктом "б" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 25 октября 2024 г. № 913 "О Национальном центре генетических ресурсов микроорганизмов" утвердить прилагаемую Программу развития Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на 2025 - 2031 годы”, - говорится в тексте распоряжения. Согласно документу, целью программы является формирование инфраструктуры и условий для эффективного использования генетических ресурсов микроорганизмов, что будет способствовать научно-технологическому развитию и комплексному решению задач ускоренного развития генетических технологий и развития биоэкономики в России. “Всего на 2025 - 2031 годы за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотрено 9335,2 миллионов рублей”, - говорится в тексте утвержденной программы. Для реализации поставленных целей будут созданы условия для сохранения, развития, исследования и безопасного использования генетических ресурсов микроорганизмов, для развития кадрового потенциала и привлечения к проведению научных исследований талантливых специалистов. Также появится необходимая инфраструктура для исследований, в том числе нанотехнологическая лаборатория. Одним из основных мероприятий, предусмотренных в рамках реализации программы, является создание Национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов. В него войдут коллекции образцов, уже сформированные в научных и образовательных учреждениях страны. Кроме того, каталог будет пополняться за счет новых образцов, полученных в ходе научных исследований. Формирование каталога будет идти по пяти ключевым разделам – бактерии и бактериофаги, мицелиальные грибы, включая дрожжи, микроводоросли, культуры клеток млекопитающих и растений, микробные ассоциации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, здоровье