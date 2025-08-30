https://1prime.ru/20250830/oon-861501337.html
Си Цзиньпин назвал Китай надежным партнером ООН
ПЕКИН, 30 авг – ПРАЙМ. Пекин всегда будет надёжным партнёром Организации Объединённых Наций (ООН), готов углублять сотрудничество с организацией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем. 30 августа Си Цзиньпин встретился с Гуттерешем в китайском Тяньцзине. "Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай всегда твёрдо стоял на правильной стороне истории и отстаивал принципы истинной многосторонности. Китай всегда будет надёжным партнёром ООН", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что Китай готов углублять сотрудничество с ООН, поддерживать её центральную роль в международных делах и совместно нести ответственность за поддержание мира во всём мире и содействие развитию и процветанию. Глава КНР также подчеркнул необходимость содействовать восстановлению авторитета и жизнеспособности ООН в новой обстановке.
