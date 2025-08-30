Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.08.2025
Си Цзиньпин назвал Китай надежным партнером ООН
Си Цзиньпин назвал Китай надежным партнером ООН - 30.08.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин назвал Китай надежным партнером ООН
Пекин всегда будет надёжным партнёром Организации Объединённых Наций (ООН), готов углублять сотрудничество с организацией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в | 30.08.2025
2025-08-30T13:41+0300
2025-08-30T13:41+0300
мировая экономика
россия
китай
пекин
си цзиньпин
оон
в мире
ПЕКИН, 30 авг – ПРАЙМ. Пекин всегда будет надёжным партнёром Организации Объединённых Наций (ООН), готов углублять сотрудничество с организацией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем. 30 августа Си Цзиньпин встретился с Гуттерешем в китайском Тяньцзине. "Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай всегда твёрдо стоял на правильной стороне истории и отстаивал принципы истинной многосторонности. Китай всегда будет надёжным партнёром ООН", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что Китай готов углублять сотрудничество с ООН, поддерживать её центральную роль в международных делах и совместно нести ответственность за поддержание мира во всём мире и содействие развитию и процветанию. Глава КНР также подчеркнул необходимость содействовать восстановлению авторитета и жизнеспособности ООН в новой обстановке.
китай
пекин
13:41 30.08.2025
 
Си Цзиньпин назвал Китай надежным партнером ООН

Си Цзиньпин: Китай всегда будет надежным партнером ООН, готов углублять сотрудничество

ПЕКИН, 30 авг – ПРАЙМ. Пекин всегда будет надёжным партнёром Организации Объединённых Наций (ООН), готов углублять сотрудничество с организацией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.
30 августа Си Цзиньпин встретился с Гуттерешем в китайском Тяньцзине.
"Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай всегда твёрдо стоял на правильной стороне истории и отстаивал принципы истинной многосторонности. Китай всегда будет надёжным партнёром ООН", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что Китай готов углублять сотрудничество с ООН, поддерживать её центральную роль в международных делах и совместно нести ответственность за поддержание мира во всём мире и содействие развитию и процветанию.
Глава КНР также подчеркнул необходимость содействовать восстановлению авторитета и жизнеспособности ООН в новой обстановке.
