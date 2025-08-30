Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили о поставках Украине оружия для ударов вглубь России - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/oruzhie-861478877.html
В США заявили о поставках Украине оружия для ударов вглубь России
В США заявили о поставках Украине оружия для ударов вглубь России - 30.08.2025, ПРАЙМ
В США заявили о поставках Украине оружия для ударов вглубь России
Соединенные Штаты передали Украине оружие, способное наносить более глубокие удары по российской территории, сообщил постоянный представитель США при НАТО... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T06:53+0300
2025-08-30T06:53+0300
россия
украина
вашингтон
сша
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты передали Украине оружие, способное наносить более глубокие удары по российской территории, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News. "Президент (Дональд. — Прим. Ред.) Трамп, во-первых, хочет убедиться, что Украина способна защищаться посредством предоставления возможностей для более глубоких ударов в рамках наступательных действий", — сказал он, отвечая на вопрос о поддержке Киева.Однако Уитакер не уточнил, какие именно системы имеются в виду. Накануне телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Украина уже в этом году может получить управляемые ракеты воздушного базирования ERAM, если сделка с Соединенными Штатами будет заключена. Россия выражает мнение, что передача вооружений Украине препятствует мирному разрешению конфликта, прямо вовлекает страны НАТО в ситуацию и представляет собой "игру с огнем". Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружений для Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием от Запада не способствует переговорам и может иметь пагубные последствия.
украина
вашингтон
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, вашингтон, сша, киев
РОССИЯ, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, США, Киев
06:53 30.08.2025
 
В США заявили о поставках Украине оружия для ударов вглубь России

Постпред США Уитакер: Трамп предоставил Киеву оружие для более глубоких ударов по России

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты передали Украине оружие, способное наносить более глубокие удары по российской территории, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
"Президент (Дональд. — Прим. Ред.) Трамп, во-первых, хочет убедиться, что Украина способна защищаться посредством предоставления возможностей для более глубоких ударов в рамках наступательных действий", — сказал он, отвечая на вопрос о поддержке Киева.
Однако Уитакер не уточнил, какие именно системы имеются в виду. Накануне телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Украина уже в этом году может получить управляемые ракеты воздушного базирования ERAM, если сделка с Соединенными Штатами будет заключена.
Россия выражает мнение, что передача вооружений Украине препятствует мирному разрешению конфликта, прямо вовлекает страны НАТО в ситуацию и представляет собой "игру с огнем". Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружений для Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием от Запада не способствует переговорам и может иметь пагубные последствия.
 
РОССИЯУКРАИНАВАШИНГТОНСШАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала