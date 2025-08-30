https://1prime.ru/20250830/oruzhie-861478877.html

В США заявили о поставках Украине оружия для ударов вглубь России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты передали Украине оружие, способное наносить более глубокие удары по российской территории, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News. "Президент (Дональд. — Прим. Ред.) Трамп, во-первых, хочет убедиться, что Украина способна защищаться посредством предоставления возможностей для более глубоких ударов в рамках наступательных действий", — сказал он, отвечая на вопрос о поддержке Киева.Однако Уитакер не уточнил, какие именно системы имеются в виду. Накануне телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Украина уже в этом году может получить управляемые ракеты воздушного базирования ERAM, если сделка с Соединенными Штатами будет заключена. Россия выражает мнение, что передача вооружений Украине препятствует мирному разрешению конфликта, прямо вовлекает страны НАТО в ситуацию и представляет собой "игру с огнем". Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружений для Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием от Запада не способствует переговорам и может иметь пагубные последствия.

