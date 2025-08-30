https://1prime.ru/20250830/parubiy-861500351.html

Появились подробности гибели экс-главы СНБО Украины Парубия

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Экс-главу СНБО Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки, сообщает украинское издание "Страна.ua" Ранее украинская полиция сообщила об убийстве известного общественно политического деятеля во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. "Убийцей Парубия был курьер (службы доставки -ред.) "Глово", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

