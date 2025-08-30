Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Появились подробности гибели экс-главы СНБО Украины Парубия - 30.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250830/parubiy-861500351.html
Появились подробности гибели экс-главы СНБО Украины Парубия
Появились подробности гибели экс-главы СНБО Украины Парубия - 30.08.2025, ПРАЙМ
Появились подробности гибели экс-главы СНБО Украины Парубия
Экс-главу СНБО Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки, сообщает украинское издание "Страна.ua" | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T13:07+0300
2025-08-30T13:07+0300
одесса
украина
харьков
в мире
львов
снбо
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Экс-главу СНБО Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки, сообщает украинское издание "Страна.ua" Ранее украинская полиция сообщила об убийстве известного общественно политического деятеля во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. "Убийцей Парубия был курьер (службы доставки -ред.) "Глово", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
одесса
украина
харьков
одесса, украина, харьков, в мире, львов, снбо
Одесса, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, В мире, ЛЬВОВ, СНБО
13:07 30.08.2025
 
Появились подробности гибели экс-главы СНБО Украины Парубия

Экс-главу СНБО и экс-спикера Рады Парубия застрелил курьер службы доставки

Экс-секретарь СНБО Украины Андрей Парубий застрелен во Львове
Экс-секретарь СНБО Украины Андрей Парубий застрелен во Львове
Экс-секретарь СНБО Украины Андрей Парубий застрелен во Львове
© соцсети
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Экс-главу СНБО Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки, сообщает украинское издание "Страна.ua"
Ранее украинская полиция сообщила об убийстве известного общественно политического деятеля во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
"Убийцей Парубия был курьер (службы доставки -ред.) "Глово", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
В апреле представитель одесского подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что расследованию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе препятствовала специальная группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", созданная по поручительству Андрея Парубия, на тот момент занимавшего пост главы СНБО.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Киев, Украина
"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе
22 марта, 21:36
 
ОдессаУКРАИНАХАРЬКОВВ миреЛЬВОВСНБО
 
 
