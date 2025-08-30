Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава СНБО Украины Парубий числится в розыске МВД России - 30.08.2025
Экс-глава СНБО Украины Парубий числится в розыске МВД России
Экс-глава СНБО Украины Парубий числится в розыске МВД России - 30.08.2025, ПРАЙМ
Экс-глава СНБО Украины Парубий числится в розыске МВД России
Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, застреленный во Львове, несколько лет числится в базе розыска МВД РФ,... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T14:22+0300
2025-08-30T14:22+0300
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, застреленный во Львове, несколько лет числится в базе розыска МВД РФ, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными полиции. Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. На записи с камеры наблюдения, опубликованной в Telegram-канале "Страны.ua", видно, как мужчина с характерным рюкзаком службы доставки догоняет Парубия на тротуаре, после чего стреляет. Сразу после этого мужчина прячет оружие и уходит из поля зрения камеры. Согласно данным, Парубий значится в розыске МВД РФ с ноября 2023 года. СК РФ заочно обвинил Парубия в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта Майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Экс-глава СНБО Украины Парубий числится в розыске МВД России

Застреленный во Львове Парубий несколько лет числится в базе розыска МВД РФ

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, застреленный во Львове, несколько лет числится в базе розыска МВД РФ, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными полиции.
Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубие, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. На записи с камеры наблюдения, опубликованной в Telegram-канале "Страны.ua", видно, как мужчина с характерным рюкзаком службы доставки догоняет Парубия на тротуаре, после чего стреляет. Сразу после этого мужчина прячет оружие и уходит из поля зрения камеры.
Согласно данным, Парубий значится в розыске МВД РФ с ноября 2023 года. СК РФ заочно обвинил Парубия в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, рассказал 2 мая этого года, на 11-ю годовщину трагедии, РИА Новости активист "антимайдана", ставший свидетелем трагедии, Игорь Немодруг.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в связи с 10-летием трагедии в Одессе, что расследование тех событий киевским режимом превратилось в фарс, но Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей преступления.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
В конце 2019 года экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин рассказал РИА Новости, что считает Андрея Парубия, занимавшего во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах неформальный пост "коменданта Майдана", виновным в гибели гражданских на площади Независимости в Киеве. По словам Аброськина, в расстреле митингующих также виновны экс-депутат Верховной рады Сергей Пашинский, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-депутат, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок.
В 2018 году военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Рады Надежда Савченко заявила, что у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
 
