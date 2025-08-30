https://1prime.ru/20250830/parubiy-861505741.html

"Месть". На Украине назвали причину убийства Парубия

"Месть". На Украине назвали причину убийства Парубия - 30.08.2025, ПРАЙМ

"Месть". На Украине назвали причину убийства Парубия

Украинское издание Страна.ua утверждает, что в украинских политических кругах считают, что бывший глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T15:38+0300

2025-08-30T15:38+0300

2025-08-30T15:38+0300

происшествия

украина

андрей парубий

убийство

майдан

одесса

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861498417_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_443a6b8790364bf0fc6038597414a538.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua утверждает, что в украинских политических кругах считают, что бывший глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит по мотивам мести."В целом он (Парубий - прим. ред.) был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия - за Майдан и за 2 мая в Одессе", - отмечается в публикации.Ранее издание сообщило, что Парубия застрелил курьер службы доставки.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя происшествие, отметил, что на Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года.

https://1prime.ru/20250830/parubiy-861498751.html

украина

одесса

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, андрей парубий, убийство, майдан, одесса