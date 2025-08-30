https://1prime.ru/20250830/parubiy-861505741.html
"Месть". На Украине назвали причину убийства Парубия
"Месть". На Украине назвали причину убийства Парубия - 30.08.2025, ПРАЙМ
"Месть". На Украине назвали причину убийства Парубия
Украинское издание Страна.ua утверждает, что в украинских политических кругах считают, что бывший глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T15:38+0300
2025-08-30T15:38+0300
2025-08-30T15:38+0300
происшествия
украина
андрей парубий
убийство
майдан
одесса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861498417_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_443a6b8790364bf0fc6038597414a538.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua утверждает, что в украинских политических кругах считают, что бывший глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит по мотивам мести."В целом он (Парубий - прим. ред.) был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия - за Майдан и за 2 мая в Одессе", - отмечается в публикации.Ранее издание сообщило, что Парубия застрелил курьер службы доставки.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя происшествие, отметил, что на Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года.
https://1prime.ru/20250830/parubiy-861498751.html
украина
одесса
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861498417_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_e6452d17974c7236c01dff7ed3d5aef5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, андрей парубий, убийство, майдан, одесса
Происшествия, УКРАИНА, Андрей Парубий, убийство, майдан, Одесса
"Месть". На Украине назвали причину убийства Парубия
Страна.ua: политики считают, что Парубий был убит за Майдан и события в Одессе
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua утверждает, что в украинских политических кругах считают, что бывший глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит по мотивам мести.
"В целом он (Парубий - прим. ред.) был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия - за Майдан и за 2 мая в Одессе", - отмечается в публикации.
Ранее издание сообщило, что Парубия застрелил курьер службы доставки.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя происшествие, отметил, что на Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года.
Во Львове застрелили экс-главу СНБО Украины Парубия