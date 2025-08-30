Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Месть". На Украине назвали причину убийства Парубия - 30.08.2025
Происшествия
"Месть". На Украине назвали причину убийства Парубия
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua утверждает, что в украинских политических кругах считают, что бывший глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит по мотивам мести."В целом он (Парубий - прим. ред.) был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия - за Майдан и за 2 мая в Одессе", - отмечается в публикации.Ранее издание сообщило, что Парубия застрелил курьер службы доставки.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя происшествие, отметил, что на Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua утверждает, что в украинских политических кругах считают, что бывший глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит по мотивам мести.
"В целом он (Парубий - прим. ред.) был не очень заметен в последние три года и не вел активной политической деятельности. Поэтому основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, это месть за его прошлые действия - за Майдан и за 2 мая в Одессе", - отмечается в публикации.
Ранее издание сообщило, что Парубия застрелил курьер службы доставки.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя происшествие, отметил, что на Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014-го года.
Заголовок открываемого материала