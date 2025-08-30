https://1prime.ru/20250830/parubiy-861508509.html

Мирошник прокомментировал убийство Парубия на Украине

МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Убийство Андрея Парубия - это сигнал всем возможным конкурентам Владимира Зеленского на будущих президентских выборах на Украине, типичный для террористического киевского режима, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубии, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. "Убийство Парубия – это результат внутриполитических украинских разборок, символический акт, демонстрирующий готовность действующего режима на любые методы ради зачистки политической площадки в преддверии гипотетических выборов, которые когда-то должны будут состояться", - сказал агентству Мирошник. По его мнению, убийство Парубия - это сигнал другим политическим игрокам, которые задумываются об участии в политических и электоральных процессах. "Сигнал, опять же, демонстрирующий готовность Зеленского на любые разборки и на использование террористического, в том числе, инструментария без ограничений", - отметил Мирошник. Он добавил, что Парубий не был интересен никому, кроме киевского режима. "Интереса кого-то другого к Парубию проследить сложно. Он, безусловно, военный преступник, виновник организации "майдана", убийств на "майдане", убийств в Одессе, принятия целого пакета законов, оправдывающего нацистские организации на территории Украины. Но Парубий уже более шести лет находится вне властной верхушки и возможности влияния на политику Украины", - отметил Мирошник. В перспективе Парубий мог претендовать на то, чтобы войти в команду Петра Порошенко, если бы тот решил участвовать в выборах, считает он. "Мог претендовать на какие-то активные действия в преддверии возможных электоральных процессов на территории Украины, если решение о таковых будет принято. Поэтому Зеленский как сторонник моноспектаклей стремится проводить полную зачистку всего политического поля, чтобы быть безальтернативным кандидатом, в том числе и для западных хозяев. Тут нет никакого секрета, что и у Порошенко, и у Парубия есть взаимоотношения с европейскими радикалами", - добавил Мирошник. Что касается России, то она хотела бы видеть его только в качестве осужденного на скамье подсудимых, представшего перед судом за совершенные преступления, отметил он. "То, что произошло сейчас, это явный почерк стороны, которая считает терроризм своим нормальным инструментарием, который она может использовать в политических процессах", - сказал Мирошник. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

