На Украине раскрыли, что стоит за убийством Парубия

На Украине начали устранять лиц, извлекавших выгоду из государственного переворота 2014 года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. На Украине начали устранять лиц, извлекавших выгоду из государственного переворота 2014 года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на убийство Андрея Парубия, бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикера Верховной рады."Комендант Майдана, уже 27 февраля ставший секретарем СНБО, затем — первый зам спикера, а позже и глава парламента. Один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры. Началась зачистка бенефициаров переворота", — написал политик.Об убийстве Парубия стало известно сегодня днем. Его нашли мертвым во Львове. Согласно сведениям "Страны.ua", его застрелил сотрудник службы доставки.

