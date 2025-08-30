Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине раскрыли, что стоит за убийством Парубия - 30.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250830/parubiy-861509922.html
На Украине раскрыли, что стоит за убийством Парубия
На Украине раскрыли, что стоит за убийством Парубия - 30.08.2025, ПРАЙМ
На Украине раскрыли, что стоит за убийством Парубия
На Украине начали устранять лиц, извлекавших выгоду из государственного переворота 2014 года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T17:17+0300
2025-08-30T17:17+0300
в мире
украина
львов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861500336_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_467b9e04c160fb9e0a41500e815d56ef.jpg
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. На Украине начали устранять лиц, извлекавших выгоду из государственного переворота 2014 года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на убийство Андрея Парубия, бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикера Верховной рады."Комендант Майдана, уже 27 февраля ставший секретарем СНБО, затем — первый зам спикера, а позже и глава парламента. Один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры. Началась зачистка бенефициаров переворота", — написал политик.Об убийстве Парубия стало известно сегодня днем. Его нашли мертвым во Львове. Согласно сведениям "Страны.ua", его застрелил сотрудник службы доставки.
https://1prime.ru/20250830/parubiy-861508509.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861500336_200:0:2857:1993_1920x0_80_0_0_6c491b7c8319f05492bb26dfa04d8819.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, львов
В мире, УКРАИНА, ЛЬВОВ
17:17 30.08.2025
 
На Украине раскрыли, что стоит за убийством Парубия

Дубинский: убийство Парубия говорит о начале устранения бенефициаров Майдана

© РИА Новости . Александр Максименко | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Андрей Парубий. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. На Украине начали устранять лиц, извлекавших выгоду из государственного переворота 2014 года, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Таким образом он отреагировал на убийство Андрея Парубия, бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикера Верховной рады.
"Комендант Майдана, уже 27 февраля ставший секретарем СНБО, затем — первый зам спикера, а позже и глава парламента. Один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры. Началась зачистка бенефициаров переворота", — написал политик.
Об убийстве Парубия стало известно сегодня днем. Его нашли мертвым во Львове. Согласно сведениям "Страны.ua", его застрелил сотрудник службы доставки.
Экс-секретарь СНБО Украины Андрей Парубий застрелен во Львове
Мирошник прокомментировал убийство Парубия на Украине
16:50
 
В миреУКРАИНАЛЬВОВ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала