В Раде раскрыли, кто несет ответственность за убийство Парубия
2025-08-30T23:55+0300
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил в интервью "Известиям", что ответственным за смерть Андрея Парубия, бывшего руководителя СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады, следует считать Владимира Зеленского."Мы можем говорить об очень многом, что могло привести к его убийству. Но самое главное, что мы должны здесь зафиксировать, — это следствие террористического режима на Украине. То есть в этом случае вся вина за происшествие лежит именно на Зеленском", — сказал он.Дмитрук подчеркнул, что деятельность Парубия пересекалась с политикой Зеленского, вероятно, вызывая конфликты и разногласия, которые мешали существующему режиму. Ранее стало известно, что Парубия убили. Его тело обнаружили во Львове. По данным "Страна.ua", его застрелил курьер службы доставки.
