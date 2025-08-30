Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде раскрыли, кто несет ответственность за убийство Парубия - 30.08.2025
В Раде раскрыли, кто несет ответственность за убийство Парубия
В Раде раскрыли, кто несет ответственность за убийство Парубия - 30.08.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, кто несет ответственность за убийство Парубия
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил в интервью "Известиям", что ответственным за смерть Андрея Парубия, бывшего руководителя СНБО Украины и... | 30.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-30T23:55+0300
2025-08-30T23:55+0300
общество
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861500336_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_467b9e04c160fb9e0a41500e815d56ef.jpg
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил в интервью "Известиям", что ответственным за смерть Андрея Парубия, бывшего руководителя СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады, следует считать Владимира Зеленского."Мы можем говорить об очень многом, что могло привести к его убийству. Но самое главное, что мы должны здесь зафиксировать, — это следствие террористического режима на Украине. То есть в этом случае вся вина за происшествие лежит именно на Зеленском", — сказал он.Дмитрук подчеркнул, что деятельность Парубия пересекалась с политикой Зеленского, вероятно, вызывая конфликты и разногласия, которые мешали существующему режиму. Ранее стало известно, что Парубия убили. Его тело обнаружили во Львове. По данным "Страна.ua", его застрелил курьер службы доставки.
https://1prime.ru/20250830/parubiy-861500351.html
украина
общество, украина, владимир зеленский
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский
23:55 30.08.2025
 
В Раде раскрыли, кто несет ответственность за убийство Парубия

Дмитрук: ответственность за убийство Парубия следует возложить на Зеленского

Андрей Парубий
Андрей Парубий - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Андрей Парубий. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил в интервью "Известиям", что ответственным за смерть Андрея Парубия, бывшего руководителя СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады, следует считать Владимира Зеленского.
"Мы можем говорить об очень многом, что могло привести к его убийству. Но самое главное, что мы должны здесь зафиксировать, — это следствие террористического режима на Украине. То есть в этом случае вся вина за происшествие лежит именно на Зеленском", — сказал он.
Дмитрук подчеркнул, что деятельность Парубия пересекалась с политикой Зеленского, вероятно, вызывая конфликты и разногласия, которые мешали существующему режиму.
Ранее стало известно, что Парубия убили. Его тело обнаружили во Львове. По данным "Страна.ua", его застрелил курьер службы доставки.
Заголовок открываемого материала