https://1prime.ru/20250830/parubiy-861516709.html

В Раде раскрыли, кто несет ответственность за убийство Парубия

В Раде раскрыли, кто несет ответственность за убийство Парубия - 30.08.2025, ПРАЙМ

В Раде раскрыли, кто несет ответственность за убийство Парубия

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил в интервью "Известиям", что ответственным за смерть Андрея Парубия, бывшего руководителя СНБО Украины и... | 30.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-30T23:55+0300

2025-08-30T23:55+0300

2025-08-30T23:55+0300

общество

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861500336_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_467b9e04c160fb9e0a41500e815d56ef.jpg

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил в интервью "Известиям", что ответственным за смерть Андрея Парубия, бывшего руководителя СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады, следует считать Владимира Зеленского."Мы можем говорить об очень многом, что могло привести к его убийству. Но самое главное, что мы должны здесь зафиксировать, — это следствие террористического режима на Украине. То есть в этом случае вся вина за происшествие лежит именно на Зеленском", — сказал он.Дмитрук подчеркнул, что деятельность Парубия пересекалась с политикой Зеленского, вероятно, вызывая конфликты и разногласия, которые мешали существующему режиму. Ранее стало известно, что Парубия убили. Его тело обнаружили во Львове. По данным "Страна.ua", его застрелил курьер службы доставки.

https://1prime.ru/20250830/parubiy-861500351.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, владимир зеленский